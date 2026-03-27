“Kopalli: El espíritu astral” evoluciona su experiencia y reafirma su ambición escénica en Guadalajara

La segunda temporada de “Kopalli: El espíritu astral” mantiene intacta su esencia narrativa —el encuentro entre mundos y la reflexión sobre identidad y memoria—, pero apuesta por enriquecer la experiencia del público desde antes de entrar a la sala.

"Kopalli: El Espíritu Astral” (Jaime Martin Ramirez)

En entrevista con Crónica Jalisco, Rodrigo Padilla, director del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco, explicó: “El espectáculo sigue siendo la misma historia, no tiene cambios en la escena. Más bien los cambios que va a experimentar el público es en la experiencia ‘Kopalli’, que es desde la galería, la recepción, cómo viven la experiencia en la entrada y las amenidades que se ofrecen dentro del espectáculo”.

Cada función, añadió, tendrá un carácter distinto: “Dependiendo el domingo vamos a tener una agenda distinta… va a haber expositores de artesanos, vamos a convivir también y puede existir con algunas exposiciones… cada domingo va a ser diferente… siempre vas a vivir una experiencia distinta”.

"Kopalli: El Espíritu Astral” (Jaime Martin Ramirez)

El trabajo de los bailarines: formación y exigencia escénica

El montaje descansa en un elenco de más de 30 artistas, cuya preparación abarca múltiples disciplinas.

Desde el Ballet Folklórico Nuevo Jalisco, Padilla subrayó la exigencia del proyecto: “Es un elenco muy profesional conformado por artistas jaliscienses que se han entrenado en diversas áreas como la danza folclórica, la danza contemporánea, el ballet, danzas urbanas… este cúmulo de experiencias ha permitido lograr una madurez en el elenco”.

La obra, dijo, también implica un desgaste físico importante: “Es una obra muy exhausta, muy demandante”, lo que da cuenta del nivel técnico y compromiso de los intérpretes.

Además, destacó un componente formativo: “Incluimos a las infancias… hay un grupo de niños que cada función están rolando para vivir la experiencia escénica desde dentro y sembrar en ellos la semilla de la cultura”.

"Kopalli: El Espíritu Astral” (Jaime Martin Ramirez)

Lo multidisciplinario: una obra total

“Kopalli” se consolida como una propuesta escénica integral al conjugar distintas disciplinas en un mismo lenguaje.

“Es un espectáculo muy completo… hay acto circense con acrobacias en aro suspendido, música en vivo con músicos multinstrumentistas originarios de Jalisco y también la multimedia del arte 3D en las proyecciones”, detalló Padilla.

Impulsado por Pardo Heli y Promotora Oniric, el montaje busca ofrecer una experiencia sensorial amplia que trascienda lo escénico tradicional. A ello se suma la interacción con el público antes de la función: “Podrán tener la oportunidad de tomarse fotos con algunos participantes previo al evento”, explicó, reforzando el carácter inmersivo del proyecto.

"Kopalli: El Espíritu Astral” (Jaime Martin Ramirez)

La oportunidad de verlo rumbo al Mundial

La temporada en el Foro LARVA no solo consolida a “Kopalli” en la cartelera local, sino que lo proyecta como un atractivo cultural para visitantes internacionales.

“La obra está toda subtitulada al inglés… para que el público extranjero pueda disfrutarla”, señaló Padilla, anticipando la llegada de turistas durante el Mundial de 2026.

Más allá de su valor turístico, el director enfatizó el mensaje final: “Buscamos dejarle al público un mensaje de paz y de esperanza… reconocer que el amor y la paz siempre van a ser las mejores herramientas para vivir en armonía y respetar a nuestra madre tierra”.

"Kopalli: El Espíritu Astral” (Jaime Martin Ramirez)

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