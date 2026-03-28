MUSA invita a vivir la primavera entre arte, cine y recorridos guiados

El periodo vacacional de primavera se presenta como una oportunidad ideal para acercarse al arte en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), que preparó una agenda cultural integrada por exposiciones, recorridos guiados y un ciclo de cine.

Con actividades gratuitas y dirigidas a visitantes de distintas edades, el recinto busca convertirse en un punto de encuentro para quienes permanecen en la ciudad y desean explorar distintas expresiones artísticas.

Museo de las Artes (MUSA)

Exposiciones para recorrer el museo

Actualmente el MUSA alberga cinco exposiciones que permiten transitar por diversas miradas del arte moderno y contemporáneo.

Entre ellas se encuentra Orden salvaje, de la artista Rocío Sáenz, una propuesta que conduce al espectador hacia escenarios donde conviven la belleza y el caos, a través de una instalación que inicia con una especie de portal sensorial con vegetación y aromas.

Otra muestra que se puede visitar es Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman, que reúne más de 40 obras de artistas jaliscienses que abordan distintas representaciones de la figura femenina.

Ambas exposiciones concluirán el 12 de abril, por lo que el museo invita al público a aprovechar los días de descanso para conocerlas.

Exposición colección MUSA

A estas se suman Colección MUSA. Acervo Raúl Padilla López, que integra piezas recientemente incorporadas al patrimonio del museo, con obras de destacados creadores como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera.

También permanece La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984), una exposición con más de 200 piezas curadas por Eugenio Caballero, reconocido por su trabajo en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro.

Exposición Correspondencias

El recorrido artístico se completa con Correspondencias. Orozco–Eisenstein, muestra que explora las afinidades estéticas e ideológicas entre el muralista jalisciense José Clemente Orozco y el cineasta soviético Sergei Eisenstein. La exposición, realizada en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y curada por Laura Ayala, propone un diálogo entre pintura, cine e ideología.

Además, la visita al museo permite adentrarse al Paraninfo “Enrique Díaz de León”, donde se encuentran los murales El hombre creador y rebelde y El pueblo y sus falsos líderes, realizados por Orozco entre 1935 y 1937.

Paraninfo Enrique Díaz de León

Cine y recorridos para ampliar la experiencia

Como parte de las actividades especiales, el museo iniciará el Ciclo de cine expresionista alemán, vinculado con la exposición dedicada a Ernst Saemisch. La primera función será El gabinete del doctor Caligari (1920), dirigida por Robert Wiene, considerada una de las obras más emblemáticas del cine expresionista. El ciclo continuará en abril y mayo con títulos clásicos que permiten explorar la estética y la influencia de este movimiento cinematográfico.

A la par, el área de Servicios Educativos del museo ofrecerá recorridos guiados a cargo de Daniela Martínez, en los que el público podrá conocer la historia del Paraninfo y profundizar en algunas de las exposiciones vigentes. Estas visitas buscan enriquecer la experiencia del visitante mediante explicaciones sobre los contextos artísticos y las piezas que integran cada muestra.

Exposición Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman

DATOS

Horario del museo:

Martes a sábado: 10:00 a 18:00 horas

Domingo: 10:00 a 15:00 horas

Entrada libre

Exposiciones vigentes

Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman

Orden salvaje. Rocío Sáenz

Colección MUSA. Acervo Raúl Padilla López

La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)

Correspondencias. Orozco–Eisenstein

Inicio del Ciclo de cine expresionista alemán

Sábado 28 de marzo

16:00 horas

El gabinete del doctor Caligari , de Robert Wiene

, de Robert Wiene Lugar: Biblioteca MUSA “Maribel Arteaga Garibay”

Recorridos guiados

Martes 31 de marzo

16:00 horas — Paraninfo “Enrique Díaz de León”

17:00 horas — Colección MUSA. Acervo Raúl Padilla López

Martes 7 de abril

16:00 horas — Paraninfo “Enrique Díaz de León”

17:00 horas — La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)

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