Paseo de la Arquitectura Tapatía: una ciudad que vuelve a mirar sus edificios

Las ciudades, igual que las personas, necesitan de vez en cuando detenerse un momento y mirarse con calma. No para presumirse, sino para recordar quiénes son. Guadalajara acaba de darse uno de esos respiros con la creación del Paseo de la Arquitectura Tapatía, un pequeño corredor en la calle Marcos Castellanos que, más que inaugurar algo nuevo, parece invitarnos a volver a mirar lo que siempre estuvo ahí.

Paseo de la Arquitectura Tapatía

El tramo va de Pedro Moreno a López Cotilla, a unos pasos del recién renovado Parque de la Revolución. Ahí conviven algunas piezas importantes de la arquitectura del siglo XX en la ciudad: la Casa Barragán, la Casa Molina, el edificio de Alejandro Zohn y otras construcciones que cuentan una parte muy particular de la historia tapatía. No hace falta ser arquitecto para entenderlo: basta caminar despacio y dejar que los edificios hablen.

Paseo de la Arquitectura Tapatía

Y lo cierto es que ese paseo no vive sólo en las fachadas. Quien ha pasado por ahí lo sabe. La calle tiene una vida propia que no siempre aparece en los planos ni en los discursos oficiales. Por las tardes o los fines de semana se llena de patinetas golpeando el concreto, de bailarines improvisando pasos, de grupos de jóvenes que han hecho del lugar su punto de encuentro. Una especie de coreografía urbana donde cada tribu ocupa su espacio sin pedir permiso.

Quizá por eso la creación del paseo llega en un momento simbólico, justo después de la reapertura del Parque de la Revolución. Un tema que generó discusiones, inconformidades y marchas. Era inevitable: cuando se toca un espacio tan cargado de historia y de usos cotidianos, la ciudad reacciona. Guadalajara, además, tiene una vocación casi natural para debatir cualquier cambio urbano.

Paseo de la Arquitectura Tapatía

Pero una vez terminado el proyecto, la escena que hoy se observa es distinta a la que muchos temían. El parque volvió a abrir con una imagen más limpia y ordenada, pensado nuevamente como un punto de encuentro. El tema del comercio ambulante fue uno de los más sensibles, pero al final a los comerciantes se les encontraron otros espacios para continuar su actividad sin desaparecer del mapa urbano.

Paseo de la Arquitectura Tapatía

A veces discutimos tanto las decisiones públicas que olvidamos algo simple: también es justo reconocer cuando funcionan. La reapertura del parque y ahora la creación del Paseo de la Arquitectura terminan siendo una prueba superada para la administración municipal encabezada por Verónica Delgadillo. Intervenir un lugar tan simbólico nunca es una apuesta sencilla; gobernar una ciudad rara vez significa elegir entre lo fácil y lo difícil, sino entre lo popular y lo necesario.

Paseo de la Arquitectura Tapatía

En la presentación del nuevo corredor se habló de las ciudades que se entienden a través de sus espacios públicos. Un parque, una calle o una plaza sólo adquieren sentido cuando la gente los ocupa, los recorre, los discute y los vuelve parte de su rutina.

El Paseo de la Arquitectura Tapatía forma parte de una primera etapa de un programa de protección del patrimonio cultural del municipio, con el respaldo de la Academia Nacional de Arquitectura. La intención es sencilla pero ambiciosa: que Guadalajara aprenda a mirarse a sí misma como una ciudad con un patrimonio amplio, diverso y muchas veces ignorado por la prisa cotidiana.

Paseo de la Arquitectura Tapatía

Tal vez la apuesta más interesante sea esa: entender la ciudad como un museo vivo. Un museo donde no hay vitrinas ni silencios obligatorios, sino calles abiertas donde las personas transitan entre edificios históricos mientras realizan su rutina diaria.

Porque al final, la ciudad también se cuenta a través de sus muros. Y a veces basta con recorrer unas cuantas cuadras para recordarlo.