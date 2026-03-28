Sin bocetos, sin elucubraciones mágicas

Paula Trujillo (Guadalajara, 1997) se planta frente al espacio en blanco sin un plan y con la incertidumbre a flor de piel. Persigue, con ahínco, a la creatividad y pinta sensaciones, texturas, manchas que poco a poco crean una urdimbre visual que mesmeriza la visión y la atención.

Obra plástica de Paula Trujillo

La pintura le dice lo que necesita y el acto de pintar lo disfruta; vaya, se deleita con cada trazo y color que plasma sobre la tela o el papel. Es cierto, rara vez quedan las cosas que se esbozan en esta ausencia de certeza, pero Paula está presente en cuerpo, alma y mente.

¿Se podría pintar un escalofrío, delinear un orgasmo, calcar un espasmo? Paula lo hace con algarabía y surrealismo.

Obra plástica de Paula Trujillo

Con seguridad absoluta, Paula es una de las artistas plásticas tapatías que crean un universo visual altamente personal y envolvente. Sus piezas son una ventana a un caos de color que se moldea con cada parpadeo.

Obra plástica de Paula Trujillo

Espacios como Café Nagano (@nagan_____o), Pasto Verde (@pastoo.verdee) y Taller Industria (@tallerindustriagrafica), han acogido su obra y en marzo de 2026 fue nombrada “Artista del Mes” por el perímetro cultural e independiente Rayón 376, donde presentó trece piezas.

Paula Trujillo, artista plástico

“Yo no busco un resultado. Más bien, busco el proceso y disfrutarlo”.

Instagram: @paulajzt