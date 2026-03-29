Ignacio Cortés, una vida dedicada al escenario

Homenaje al actor y director de teatro Ignacio Cortés

En el marco del Día Mundial del Teatro, la comunidad escénica de Jalisco rindió un homenaje al actor, director y docente Ignacio Cortés Márquez durante una emotiva velada realizada en el Ex Convento del Carmen.

Colegas, alumnos, amistades y representantes de instituciones culturales se reunieron en la Sala Higinio Ruvalcaba para reconocer más de cinco décadas de trayectoria de quien ha sido una figura clave en el desarrollo del teatro en la entidad.

La noche inició en un ambiente íntimo acompañado por la música de la rondalla Voces del Alma, antes de que se proyectara un recorrido visual por distintos momentos de la vida artística del homenajeado.

Homenaje al actor y director de teatro Ignacio Cortés

Las imágenes recordaron desde sus inicios en 1969 en el Teatro Degollado hasta algunos de sus trabajos más recientes como actor y director, evidenciando una carrera que supera el centenar de puestas en escena y que ha dejado huella en varias generaciones de actores formados dentro y fuera de las aulas.

Como parte del programa se presentó una escena de la obra Vida estamos en paz, dirigida por el propio Cortés, que reunió sobre el escenario a integrantes de la comunidad teatral que han trabajado con él a lo largo de los años.

El momento fue recibido con aplausos y emoción por el público, que reconoció no sólo su talento artístico, sino también su generosidad como formador y compañero dentro del ámbito escénico.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos por parte de la Secretaría de Cultura de Jalisco y de Universidad de Guadalajara, destacando su labor como actor, director y docente, así como su compromiso con el fortalecimiento del teatro en la región.

Homenaje al actor y director de teatro Ignacio Cortés

Las distinciones fueron entregadas por José Luis Coronado Vázquez, director de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), y por David Izazaga Márquez, jefe de publicaciones de la dependencia cultural, con la presencia de representantes universitarios.

A lo largo de su carrera, Cortés ha mantenido una presencia constante tanto en los escenarios como en la formación de actores y también ha participado en proyectos audiovisuales, entre ellos la serie histórica “Pancho Villa: El Centauro del Norte”.

Al recibir el homenaje, agradeció con sencillez y humor y señaló que el reconocimiento lo asumía en nombre de todos los directores, actores y alumnos que han compartido el camino teatral con él.

La velada cerró con testimonios de colegas y palabras del actor Marco Aurelio Hernández, en un ambiente de aplausos y abrazos que reafirmó el sentido de comunidad que define al teatro.