“Transiciones”, una mirada fotográfica a la identidad trans llega a la Galería Juan Soriano

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, la Secretaría de Cultura de Jalisco presenta la exposición fotográfica “Transiciones: Una Mirada Profunda a la Identidad Trans”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la diversidad de identidades y experiencias de vida de las personas transgénero y de género diverso.

Exposición fotográfica “Transiciones: Una Mirada Profunda a la Identidad Trans”

La muestra busca abrir un espacio de diálogo desde el arte, colocando al cuerpo, la identidad y la expresión personal como ejes de una narrativa visual contemporánea.

La exposición se exhibirá del 31 de marzo al 12 de abril en la Sala 1 de la Galería Juan Soriano, ubicada sobre Calzada Independencia Sur, frente al Parque Agua Azul. El público podrá visitarla con entrada libre de martes a sábado, de 10:00 a 17:00 horas, con excepción del 3 de abril, día en que el recinto permanecerá cerrado.

A través de la fotografía contemporánea, el proyecto propone un recorrido visual que se acerca a las experiencias íntimas y colectivas de la comunidad trans. Las imágenes buscan detonar preguntas y reflexiones en torno a la pluralidad social, al tiempo que visibilizan los desafíos que aún enfrentan estas comunidades en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Exposición fotográfica “Transiciones: Una Mirada Profunda a la Identidad Trans”

La muestra es impulsada por el Grupo de Fotografía de Gaydalajara, una comunidad creativa dedicada a la producción visual como herramienta de representación y memoria. El proyecto se realiza en colaboración con la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, lo que refuerza su dimensión social y su compromiso con la promoción de los derechos humanos y la inclusión.

Las piezas que integran la exposición fueron desarrolladas con apoyo institucional en el Edificio Arroniz, un espacio emblemático del patrimonio arquitectónico de la ciudad que dialoga con la fotografía contemporánea.

Exposición fotográfica “Transiciones: Una Mirada Profunda a la Identidad Trans”

Más allá de su dimensión estética, Transiciones se plantea como un ejercicio de sensibilización frente a la discriminación y la transfobia, y como una invitación a reconocer la dignidad y la diversidad de las identidades que conforman la sociedad actual.