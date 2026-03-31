Abren convocatoria “La Maleta de Hemingway 2026” para publicar primeras obras literarias

La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) abrió la convocatoria “La Maleta de Hemingway 2026”, dirigida a escritoras y escritores que aún no han publicado libro y que buscan editar su primera obra. La iniciativa contempla la publicación de hasta ocho títulos —uno por autor— dentro de esta colección editorial, cada uno con un tiraje de 500 ejemplares, sin que medie la entrega de recursos económicos a las personas seleccionadas.

La Maleta de Hemingway 2026

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 28 de abril a las 23:00 horas, busca impulsar nuevas voces literarias en el estado. A cinco años de su creación, el programa ha publicado 57 libros a lo largo de cinco ediciones, consolidándose como un espacio para autores emergentes en un contexto donde publicar una primera obra suele resultar complejo.

David Izazaga Márquez, jefe de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, destacó que la iniciativa se ha convertido en un semillero de talento, ya que varios de sus participantes han logrado posteriormente publicar segundas obras y obtener reconocimientos. Además, subrayó que el programa mantiene un carácter incluyente al aceptar diversos géneros y formatos, desde narrativa y poesía hasta propuestas híbridas o libros ilustrados, tanto para público infantil como adulto.

El funcionario añadió que, además de la publicación, el programa impulsa la circulación de las obras mediante presentaciones y lecturas durante el año, con el objetivo de brindar visibilidad a los nuevos autores y acercar sus propuestas al público.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página oficial, en:

https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/convocatorias-activas-2025/convocatoria-la-maleta-de-hemingway-2026

La Maleta de Hemingway 2026

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