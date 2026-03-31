Celebraron con arte el 463 aniversario de Lagos de Moreno

En el marco del 463 aniversario de Lagos de Moreno, la Secretaría de Cultura de Jalisco llevó al histórico Teatro José Rosas Moreno una destacada oferta artística que reunió al Ballet de Jalisco, la Banda de Música del Estado y el Coro Redes y Cantos de Chapala, como parte del Festival Cultural y Deportivo de Marzo 2026.

Las presentaciones gratuitas registraron una amplia respuesta del público y convirtieron al recinto en uno de los principales puntos de encuentro de las celebraciones.

Festival Cultural y Deportivo de Marzo 2026

La serie de espectáculos comenzó el sábado 21 de marzo con una gala del Ballet de Jalisco, que presentó un repertorio de danza clásica y contemporánea ante un teatro lleno. La compañía estatal mostró la calidad técnica y la versatilidad de sus integrantes en una función que marcó el arranque de las actividades artísticas del festival y fue recibida con entusiasmo por los asistentes.

El miércoles 25 de marzo, la Banda de Música del Estado de Jalisco ofreció un concierto con un programa que incluyó piezas sinfónicas y obras emblemáticas de la música mexicana, entre ellas ““Huapango” de José Pablo Moncayo y el "Vals No. 2″ de Dmitri Shostakovich.

Al día siguiente, el Coro Redes y Cantos de Chapala cerró la serie con un programa coral que incluyó la interpretación de "Lindo Lagos de Moreno", pieza dedicada al aniversario de la ciudad.

Festival Cultural y Deportivo de Marzo 2026

Estas presentaciones, realizadas en colaboración con el gobierno municipal y con acceso gratuito para el público, formaron parte de una estrategia para acercar las artes escénicas a los municipios y fortalecer la convivencia comunitaria.

En el festival, que se desarrolló del 20 al 31 de marzo, se disfrutaron diversas actividades culturales y formativas, consolidando a Lagos de Moreno como un referente cultural en la región.