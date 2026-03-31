Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Educadora sexual y Educadora Sexual Infantil por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Actualmente, forma parte de Asesoría Educativa y Prevención, S. A. de C. V.; diseña e implementa talleres de sexualidad para niños y adultos.

Elena Laguarda Ruiz

Experta en temas como la Prevención de violencia sexual, la Prevención del abuso sexual infantil, la Diversidad sexual, la Reproductividad y la adopción, los cambios físicos, el género, la prevención de embarazo e ITS, la resolución de conflictos y habilidades socioemocionales, paternidades y maternidades responsables, la sexualidad y el mundo virtual, ofrece intervenciones educativas: charlas, conferencias, cursos, talleres, asesorías, y consultorías especializadas.

Autora en “A un clic de distancia. Estrategias para abordar el tema de la pornografía con niños y adolescentes” (Ed. Urano) y “Tu hijo a un clic de la pornografía. ¿Sabes qué hacer?” (Ed. Iztaccihuatl); y de la serie de Ati: “Ati y el guardián de los sueños”, “Ati y su caja de besos”, “Ati, corazón de cristal”, “Ati, el dragón de las estrellas”, “Extiende tus alas. Libro de actividades y mándalas de Ati el Dragón” y “Ati guarda un secreto”, nos presenta “Hechizos mágicos para desterrar villanos. Prevención de abuso”. (Gratia Ediciones / Ati Editorial, 2023).

Lectura diseñada para la prevención del abuso sexual en la primera infancia, apuesta por generar un diálogo asertivo que busca desterrar a los villanos que acechan a la infancia. A través de la magia de las palabras, el libro brinda herramientas esenciales para que niñas y niños aprendan a identificar y alejarse de situaciones de riesgo.

Libro: “Hechizos mágicos para desterrar villanos. Prevención de abuso”, de Elena Laguarda Ruiz

“En los últimos cinco años”, nos comentan en corto, “la violencia contra las infancias se ha incrementado de manera vertiginosa y no debemos, ni podemos acostumbrarnos, a estas cifras tan elevadas. Detrás de cada número de la estadística de abuso sexual infantil se encuentra un niño o una niña que necesita ayuda… Somos una sociedad a la que todavía le cuesta trabajo abordar el tema de la sexualidad con la infancia y, sin embargo, tenemos la exigencia inmediata de redoblar esfuerzos para evitar que sufran agresiones sexuales. Necesitamos aprender a hacerlo.

“Abordar este tema es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con los menores bajo nuestro cuidado, a la par que les ayudamos a desarrollar habilidades para prevenir distintos tipos de abuso. Podemos plantear el tema desde la vivencia cotidiana, así como crear nuevas narrativas para que nadie se convierta en víctima o en potencial abusador en el futuro…”.