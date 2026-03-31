Feria de Culturas Originarias continúa durante las vacaciones en Palacio Municipal de Guadalajara

La Feria de Culturas Originarias continúa abierta durante esta semana de vacaciones en el Palacio Municipal de Guadalajara, donde 30 expositoras y expositores comparten su trabajo artesanal y tradiciones con la ciudadanía. El evento, impulsado por el Gobierno de Guadalajara, busca visibilizar y fortalecer la riqueza cultural de los pueblos originarios, además de generar espacios de venta para sus productos.

Feria de Culturas Originarias

Inició el lunes 30 de marzo y continuará hasta el viernes 3 de abril, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Los visitantes pueden recorrer los puestos instalados en el recinto y adquirir piezas elaboradas por integrantes de comunidades wixárika, mixteca, otomí, mazahua y náhuatl.

Feria de Culturas Originarias

La feria se convierte así en una oportunidad para acercarse a las expresiones culturales de estos pueblos mientras se apoya directamente a sus creadoras y creadores.

Entre los productos disponibles destacan textiles tradicionales, bordados, accesorios, joyería artesanal, piezas decorativas y otros artículos elaborados con técnicas heredadas de generación en generación, reflejo de la identidad y cosmovisión de cada comunidad participante.

Feria de Culturas Originarias

Durante la inauguración, la directora de Pueblos Originarios, Diana Guadalupe Montoya, destacó que la feria se realiza en el marco del Día de la Artesana y el Artesano, y subrayó la importancia de abrir espacios que permitan preservar la identidad cultural. Señaló que, para muchas comunidades, la elaboración de artesanías es parte esencial de su herencia cultural y de su sustento económico.

Feria de Culturas Originarias

Por su parte, la coordinadora general de Combate a la Desigualdad, Carmen Julia Prudencio González, recordó que en Guadalajara habitan cerca de cuatro mil personas hablantes de lenguas originarias. Indicó que este tipo de iniciativas no solo promueven la venta de productos, sino también el intercambio cultural y el reconocimiento del valor de las tradiciones indígenas en la ciudad.