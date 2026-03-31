Cronomicón

La muestra en la Galería Juan Soriano reúne arte, activismo y reflexión en el marco del Día de la Visibilidad Trans

Inauguran “Transiciones”, exposición que visibiliza la identidad trans en Jalisco

Por Ivana Lamas

En el marco del Día de la Visibilidad Trans, la Dirección de Diversidad Sexual de Jalisco inauguró la exposición “Transiciones: una mirada profunda a la identidad trans”, un espacio artístico y de diálogo que busca promover el respeto, la empatía y el reconocimiento de los derechos de las personas trans en la entidad.

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La muestra se presenta en la Galería Juan Soriano, y fue organizada en colaboración con la organización Gaydalajara y la Dirección General de Museos, como parte de las actividades conmemorativas de esta fecha.

Durante la inauguración, que reunió a cerca de 70 asistentes entre artistas, activistas y personas de la diversidad sexual, se destacó la importancia de generar espacios seguros e incluyentes que contribuyan a visibilizar las experiencias y luchas históricas de la población trans.

La titular de Diversidad Sexual, Viviana Daniela Arce Corona, subrayó que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso institucional con la igualdad y la dignidad de todas las personas. “Promovemos acciones que fortalezcan la dignidad de todas las personas”, afirmó.

“Transiciones” apuesta por un lenguaje accesible y cercano, evitando tecnicismos, con el objetivo de sensibilizar al público a través de expresiones artísticas y datos que reflejan la realidad de la comunidad trans en Jalisco.

La exposición estará abierta al público hasta el 12 de abril, con entrada gratuita, en un horario de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas, invitando a la ciudadanía a acercarse a esta propuesta cultural que busca generar conciencia y diálogo desde el arte.

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