Inauguran “Transiciones”, exposición que visibiliza la identidad trans en Jalisco

En el marco del Día de la Visibilidad Trans, la Dirección de Diversidad Sexual de Jalisco inauguró la exposición “Transiciones: una mirada profunda a la identidad trans”, un espacio artístico y de diálogo que busca promover el respeto, la empatía y el reconocimiento de los derechos de las personas trans en la entidad.

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La muestra se presenta en la Galería Juan Soriano, y fue organizada en colaboración con la organización Gaydalajara y la Dirección General de Museos, como parte de las actividades conmemorativas de esta fecha.

Durante la inauguración, que reunió a cerca de 70 asistentes entre artistas, activistas y personas de la diversidad sexual, se destacó la importancia de generar espacios seguros e incluyentes que contribuyan a visibilizar las experiencias y luchas históricas de la población trans.

La titular de Diversidad Sexual, Viviana Daniela Arce Corona, subrayó que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso institucional con la igualdad y la dignidad de todas las personas. “Promovemos acciones que fortalezcan la dignidad de todas las personas”, afirmó.

“Transiciones” apuesta por un lenguaje accesible y cercano, evitando tecnicismos, con el objetivo de sensibilizar al público a través de expresiones artísticas y datos que reflejan la realidad de la comunidad trans en Jalisco.

La exposición estará abierta al público hasta el 12 de abril, con entrada gratuita, en un horario de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas, invitando a la ciudadanía a acercarse a esta propuesta cultural que busca generar conciencia y diálogo desde el arte.