Chile brilla en el FICG41 como Invitado de Honor

El cine chileno llegará con fuerza y personalidad al Festival Internacional de Cine en Guadalajara 41, donde será el Invitado de Honor con una programación que no solo celebra su historia, sino también su vigencia y proyección internacional. Reconocido por su capacidad para mirar de frente las heridas sociales y políticas, así como por su potencia narrativa y estética, Chile se posiciona como una de las cinematografías más influyentes de América Latina, y esa riqueza será el eje de su presencia en Guadalajara.

FICG (Facebook)

En este contexto, el FICG rendirá homenaje a tres figuras clave del cine chileno contemporáneo: Pablo Larraín, Sebastián Lelio y Maite Alberdi, cuyas trayectorias han trascendido fronteras y consolidado una mirada autoral reconocida en todo el mundo. Larraín y Lelio recibirán el Homenaje Iberoamericano, mientras que Alberdi será distinguida con el Homenaje Internacional.

La obra de Pablo Larraín ha sido fundamental para entender las tensiones entre poder, memoria e historia en Chile. Películas como No, El club y Neruda, así como sus retratos de figuras femeninas en Jackie, Spencer y Maria, lo han convertido en una de las voces más incisivas del cine actual. Por su parte, Sebastián Lelio ha explorado con sensibilidad temas de identidad y transformación personal, logrando reconocimiento global con títulos como Gloria y la ganadora del Oscar Una mujer fantástica, además de proyectos recientes como El prodigio y el musical La ola.

En tanto, Maite Alberdi se ha consolidado como una de las documentalistas más importantes de su generación, gracias a su mirada íntima y profundamente humana. Trabajos como El agente topo y La memoria infinita le han valido nominaciones al Oscar, mientras que su más reciente producción, Un hijo propio, filmada en México, reafirma su capacidad para conectar con distintas realidades desde lo cotidiano.

El festival incluirá la proyección de obras representativas de estos cineastas, como El club de Larraín, Gloria de Lelio y una selección de documentales y ficciones de Alberdi, entre ellos El agente topo, La once y Un hijo propio, acercando al público a lo más destacado de sus filmografías.

Más allá de los homenajes, la presencia chilena se desplegará en diversas secciones que dan cuenta de la amplitud de su cine. La Muestra de Cine Contemporáneo reunirá producciones recientes que exploran nuevas narrativas y tendencias, tanto en ficción como en documental, mientras que la Muestra de Cine Patrimonial ofrecerá un recorrido por obras clave realizadas entre las décadas de 1960 y 1980, con miradas críticas sobre la historia social y política del país.

Dentro de esta retrospectiva destacan títulos emblemáticos como El chacal de Nahueltoro de Miguel Littín y La batalla de Chile de Patricio Guzmán, piezas fundamentales para comprender el desarrollo del cine político en América Latina. A ello se suma una selección dedicada a Alejandro Jodorowsky, figura de culto del cine surrealista, con películas como El Topo y La montaña sagrada, que han marcado a generaciones de creadores.

La programación también incluye cortometrajes en competencia y fuera de ella, así como largometrajes documentales y de ficción que reflejan la diversidad temática y estilística del cine chileno actual. Producciones como Aquí se escucha el silencio, Hangar Rojo y Calle Cuba evidencian la apertura a colaboraciones internacionales y nuevas formas de contar historias.

Finalmente, la presencia de Chile se verá reforzada en los jurados del festival, con figuras como la actriz Paulina García, protagonista de Gloria, así como realizadores y productores que aportarán su experiencia en distintas secciones en competencia.

Con esta amplia y sólida programación, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 41 no solo celebra al cine chileno, sino que abre un espacio para el diálogo cultural, la memoria y la exploración de nuevas miradas que continúan enriqueciendo el panorama cinematográfico internacional.