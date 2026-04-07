Allison: “Dime que me quieres… y que no te irás”

Fue en los dosmiles cuando una oleada de bandas mexicanas encontró un nutrido grupo de fans con letras de amor y desamor a ritmo rápido y frenético. A ese cóctel de guitarras urgentes, corazones rotos y coros pegajosos le llamaron punk pop, power metal pop o simplemente punk pop mexicano.

Nombres como Panda, División Minúscula, Thermo, Finde y Allison empezaron a sonar fuerte en los reproductores de una generación que aprendió a gritar sus sentimientos a todo volumen. De todas ellas, Allison fue una de las más populares: canciones que se quedaban pegadas en la cabeza y que llenaron los oídos —y las noches— de miles de jóvenes.

Veinte años después, la banda sigue en pie y celebrando el camino recorrido, tocando en varias ciudades de México, Estados Unidos y Sudamérica. La nostalgia se mezcla con la energía intacta de quienes nunca dejaron de creer en el poder de tres acordes bien tocados y una letra que raspe el corazón.

Allison

Con más de dos décadas de trayectoria y una base de fans que sigue creciendo a nivel global, Allison anunció oficialmente su esperada gira “Euforia USA Tour 2026”, una serie de fechas por Estados Unidos que reafirma su impacto como una de las bandas más importantes del punk rock en español.

A lo largo de su carrera, el grupo ha construido un legado sólido: múltiples discos de oro y platino, una nominación al Latin Grammy y reconocimientos como el MTV Latinoamérica a Mejor Artista Nuevo. Su energía en vivo los ha llevado a escenarios clave como Warped Tour y Rock al Parque, compartiendo cartel con actos internacionales de primer nivel.

Recientemente marcaron otro momento importante al abrir el concierto de Blink-182 en el Foro GNP, además de lograr un rotundo sold out en el Palacio de los Deportes ante más de 15 mil personas durante su gira de aniversario. A esto se suma su participación en Vive Latino 2026 y su regreso a Pa’l Norte, confirmando que su nombre sigue resonando fuerte en los escenarios más importantes del país. Este impulso también se alimenta del éxito de su tour acústico en 2024, que incluyó un lleno total en el Teatro Metropólitan y la grabación de un álbum en vivo.

Allison

En Guadalajara se presentarán el 11 de abril en C4 Concert House.

Un reencuentro con sus viejos fans.Un concierto para nuevos fans.

Un concierto que hará recordar que alguna vez fuiste joven… y que eras felizmente infeliz.