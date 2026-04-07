Staditche: una casa para el arte emergente

En una casa ubicada en López Cotilla 858, en la colonia Americana, ha comenzado a tomar forma un proyecto cultural que apuesta por una escena artística distinta en Guadalajara.

Exposición “Instrucciones para habitar una jaula”, en Staditche

Staditche Centro Cultural nació como iniciativa de un colectivo de gestores y artistas que decidieron abrir un espacio donde la creación contemporánea pudiera convivir con la música, la fiesta y el encuentro comunitario.

Con apenas alrededor de seis meses de actividad, el proyecto funciona bajo una lógica colaborativa. El equipo está integrado por personas que se encargan de distintos aspectos del espacio, desde la curaduría y gestión cultural hasta la producción artística y la documentación visual.

La intención es que Staditche funcione como una plataforma abierta para artistas emergentes y para nuevas propuestas creativas que muchas veces quedan fuera de los circuitos tradicionales del arte.

Exposición “Instrucciones para habitar una jaula”, en Staditche

En esta casona de la colonia Americana conviven exposiciones, música, talleres y encuentros culturales que buscan acercar el arte contemporáneo a la comunidad y a las nuevas generaciones de artistas.

En una ciudad con instituciones consolidadas como el MUSA (Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara) o el Ex Convento del Carmen, espacios independientes como Staditche representan otra cara del ecosistema cultural. Aquí el arte no se presenta únicamente en formato museográfico: también convive con talleres, encuentros creativos, música y dinámicas comunitarias que buscan romper la distancia entre artistas y público.

Exposición “Instrucciones para habitar una jaula”, en Staditche

El proyecto trabaja con un modelo híbrido de programación. En ocasiones son los propios artistas quienes se acercan con propuestas para exhibir o realizar actividades, y en otros casos el equipo curatorial desarrolla conceptos específicos y convoca a creadores cuya obra dialogue con la temática. La prioridad es reflejar lo que está ocurriendo en la escena independiente actual, sin importar si los artistas provienen de escuelas formales, colectivos o trayectorias autodidactas.

Exposición “Instrucciones para habitar una jaula”, en Staditche

“Instrucciones para habitar una jaula”: arte colectivo y mirada femenina

Una de las exposiciones recientes fue “Instrucciones para habitar una jaula”, una muestra colectiva que exploró distintas perspectivas sobre la libertad, los límites y las formas de habitar los contextos personales y sociales.

La exposición fue curada por Ivanna Ixchel y Jimena Gómez, quienes además participan en la gestión cultural del propio espacio Staditche. A partir de un concepto que dialogaba con el mes de marzo y las reflexiones en torno al Día Internacional de la Mujer, la muestra reunió a diversas artistas para reflexionar sobre la metáfora de la “jaula” desde múltiples interpretaciones.

Exposición “Instrucciones para habitar una jaula”, en Staditche

En la exposición participaron creadoras como Jardín de Genesis, Colectiva Hilos, Ana Mireles, Lilith sin Cabeza, Miriam Rodríguez, Ahora Soy, Sara Gándara, Dana Ávila Montalvo, Dasha Verplancken y Janisse González. Las piezas incluyeron pintura, instalaciones textiles, ilustración, videoarte, poesía visual y obra multidisciplinaria.

Exposición “Instrucciones para habitar una jaula”, en Staditche

La diversidad de formatos permitió construir un recorrido donde cada artista abordó el concepto desde su propia experiencia. Algunas obras reflexionaban sobre los límites sociales o las estructuras que condicionan la vida cotidiana, mientras otras reinterpretaron la jaula como un espacio de refugio o protección, mostrando que un mismo símbolo puede tener significados profundamente distintos dependiendo de la mirada de quien lo habita.

Exposición “Instrucciones para habitar una jaula”, en Staditche

Un espacio donde el arte también se escucha

Más allá de las exposiciones, Staditche se ha convertido también en un punto de encuentro para la música independiente de la ciudad. La casa cuenta con una peculiar área de alberca vacía que se transforma en escenario para conciertos íntimos.

En ese espacio central se instalan bandas emergentes de la escena tapatía para tocar en vivo, mientras el público se reúne alrededor para escucharlas en un formato cercano y casi doméstico. La escena —música, arte, conversación y comunidad— resume bien el espíritu del lugar.

Así, entre exposiciones colectivas, encuentros culturales y conciertos improvisados en el fondo de una alberca convertida en escenario, Staditche comienza a consolidarse como uno de los nuevos nodos del arte independiente en Guadalajara: una casa donde la creatividad se comparte, se discute y, sobre todo, se celebra en comunidad.

Instagram: @staditche