Tequila Lab, una experiencia para descubrir el alma del tequila en Zapopan

Como una de las propuestas culturales más atractivas para estas vacaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el museo interactivo Tequila Lab se consolida como un espacio donde tradición, tecnología y cultura convergen para contar la historia de una de las bebidas más emblemáticas del país.

Tequila Lab

Este recinto invita a visitantes locales, nacionales y extranjeros a adentrarse en el universo del tequila, desde sus raíces históricas hasta su relevancia económica y cultural en la actualidad.

El museo, perteneciente a la Secretaría de Cultura de Jalisco y operado por el OPD Museos, Exposiciones y Galerías (MEG), propone un recorrido interactivo que explora el legado del tequila y su impacto global. A través de instalaciones multimedia, recursos sensoriales y espacios inmersivos, el visitante puede comprender cómo esta bebida, nacida del agave azul, pasó de ser una tradición regional a convertirse en uno de los productos mexicanos con mayor reconocimiento internacional.

Tequila Lab

Entre los principales atractivos destaca una colección de 3 mil 199 botellas diferentes de tequila, reconocida con un Récord Guinness como la mayor colección de botellas distintas en exhibición en el mundo. Este acervo convierte al recinto en un referente internacional de la cultura tequilera, al reunir marcas, diseños y estilos que reflejan la diversidad de la industria y su evolución a lo largo del tiempo.

La experiencia museográfica se desarrolla a lo largo de seis salas permanentes y una exposición temporal. El recorrido inicia con una revisión de las 18 denominaciones de origen que existen en México y continúa con un acercamiento al territorio tequilero, la leyenda de Mayahuel y la clasificación del agave azul.

Tequila Lab

También incluye una recreación de un alambique que explica el proceso de destilación, así como un laboratorio olfativo que permite reconocer los aromas característicos del tequila, para culminar con una proyección inmersiva de 360 grados del paisaje agavero de Jalisco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Impulsado por el Gobierno de Jalisco en colaboración con el Consejo Regulador del Tequila, este espacio busca acercar al público a la riqueza cultural y productiva que rodea al destilado. Más allá de la bebida, el recorrido muestra cómo el tequila forma parte de la identidad jalisciense, de su historia agrícola y de una industria que genera miles de empleos y proyecta al estado en los mercados internacionales.

Tequila Lab

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