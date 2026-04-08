De la página a la pantalla: ¿cómo saber si una adaptación literaria tiene un buen guion?

En plena era de remakes, reboots y adaptaciones, llevar una obra literaria al cine o a la televisión se ha convertido en una constante… y también en un reto complejo. La conversación ya no gira únicamente en torno a qué historia se adapta, sino a cómo se transforma. Porque un buen guion no se mide por su fidelidad literal, sino por su capacidad de traducir un lenguaje a otro sin perder lo esencial.

Las adaptaciones literarias no deberían sentirse como una lectura en voz alta. El cine y las series tienen herramientas propias: la imagen, el montaje, el sonido, las actuaciones, los silencios. Cuando una obra parece limitarse a trasladar el texto original, el resultado suele ser rígido, incluso incómodo. Se siente más cercano a una narración ilustrada que a una experiencia audiovisual.

Un ejemplo reciente es la adaptación de los cuentos de Mariana Enríquez, en particular “La virgen de la Tosquera” y “El carrito”. La decisión de entrelazar ambos relatos resulta interesante en lo estructural y habla de un intento por construir una narrativa más amplia. Sin embargo, en la ejecución aparecen tensiones: los silencios, las pausas y ciertos intercambios entre personajes se perciben extraños, como si el peso de lo literario no terminara de soltarse del todo. No es que la historia falle, sino que el lenguaje no termina de encontrar su lugar en pantalla.

Pero el problema de las adaptaciones no siempre radica en lo artístico. También hay factores prácticos que obligan a modificar las historias originales. El presupuesto, por ejemplo, puede limitar la escala de ciertas escenas o eliminar subtramas enteras. No todas las descripciones de un libro pueden convertirse en imágenes si implican grandes efectos, múltiples locaciones o un número elevado de personajes.

A esto se suman decisiones de casting y actuación. Un personaje que funciona en la imaginación del lector debe cobrar vida a través de un actor o actriz, lo que implica reinterpretaciones inevitables. El tono también cambia: lo que en un libro puede ser introspectivo o ambiguo, en pantalla necesita volverse visible, concreto.

También existen razones legales y de producción que influyen directamente en los cambios. Un ejemplo común es el ajuste en la edad de los personajes. Muchas veces se “suben” edades para evitar restricciones legales en escenas sensibles o para facilitar el rodaje con actores adultos. Este tipo de modificaciones, aunque prácticas, pueden alterar dinámicas clave de la historia original.

En este contexto, la discusión sobre la fidelidad se vuelve más compleja. El caso de la más reciente adaptación de Cumbres borrascosas lo ilustra bien. El rechazo de parte del público lector no provino únicamente de los cambios, sino de la sensación de que se perdió la esencia de la obra. Y ahí está el punto clave: no se trata de que una adaptación sea idéntica, sino de que conserve aquello que la hace única.

Un buen guion de adaptación entiende que no todo puede ni debe trasladarse tal cual. Sabe qué elementos son imprescindibles —el tono, los conflictos, la identidad de los personajes— y cuáles pueden transformarse para dialogar mejor con el nuevo medio y sus limitaciones.

Hoy, cuando cada vez más libros llegan a la pantalla, el criterio para evaluarlos también necesita afinarse. Tal vez la pregunta no es si “es igual al libro”, sino si logra capturar su espíritu, incluso cuando cambia la forma.

Porque adaptar no es copiar. Es tomar una historia, atravesarla por nuevas condiciones —creativas, técnicas y hasta legales— y construir algo que funcione por sí mismo sin olvidar de dónde viene.