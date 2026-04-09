Rehabilitan el muelle de Mismaloya y fortalecen la ruta náutica de Puerto Vallarta

Para fortalecer la infraestructura turística y mejorar la conectividad marítima de la región, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, entregó concluida la rehabilitación del muelle de Mismaloya, en Puerto Vallarta.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del muelle de Mismaloya en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

El proyecto busca potenciar la actividad turística, pesquera y social de esta emblemática zona costera, al tiempo que amplía las opciones de movilidad marítima entre distintas playas del destino.

Durante la inauguración, el mandatario estatal estuvo acompañado por el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González; el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, y el diputado local Sergio Miguel Martín Castellanos. Las autoridades coincidieron en que esta obra permitirá consolidar una ruta náutica que conecte varios puntos turísticos del sur de la bahía.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del muelle de Mismaloya en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

El gobernador explicó que la rehabilitación forma parte de una estrategia para fortalecer la llamada escala náutica de la región. “Estamos entregando ya terminado este muelle, en la continuación de la lógica de la escala náutica que hemos prometido; es decir, venir desde la Playa de los Muertos, poder llegar aquí a Mismaloya, poder ir a Boca de Tomatlán, a Las Ánimas, que la gente pueda desplazarse vía marítima”, afirmó Pablo Lemus Navarro.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del muelle de Mismaloya en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

La obra representó una inversión de 82.2 millones de pesos e incluyó la renovación del muelle, con capacidad para albergar simultáneamente hasta tres embarcaciones. Además, se construyó un parque lineal de 350 metros con vista directa al mar, pensado como un espacio de convivencia para habitantes y visitantes de Puerto Vallarta. El proyecto también incorporó señalización de piedra, iluminación ecológica, mobiliario urbano, arbolado y vegetación.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del muelle de Mismaloya en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

El alcalde vallartense destacó que el muelle también tendrá un valor cultural e histórico para la comunidad, pues la playa de Mismaloya fue escenario de películas que dieron fama internacional al destino, entre ellas La noche de la iguana y El Bucanero Escarlata. Con estas mejoras, el sitio busca consolidarse como un punto imperdible para quienes visitan este destino turístico de clase mundial.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del muelle de Mismaloya en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

Datos interesantes