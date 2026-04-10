GDLuz volverá a iluminar el corazón de Guadalajara

El Centro Histórico de Guadalajara se prepara para encenderse nuevamente con el festival GDLuz, considerado el encuentro de iluminación artística más importante de Latinoamérica.

GDLuz

Del jueves 23 al domingo 26 de abril, miles de visitantes podrán recorrer un circuito lleno de instalaciones luminosas, videomapping y espectáculos multimedia que convertirán plazas y calles en un recorrido de arte y tecnología, una experiencia que cada año reúne a millones de personas en el primer cuadro de la ciudad.

En esta edición, una de las sorpresas se instalará en la Plaza de la Liberación, detrás de la Catedral, donde comenzarán a aparecer figuras monumentales y estructuras de luz que prometen convertirse en uno de los puntos más fotografiados del festival.

Con un recorrido que conecta espacios emblemáticos, el evento invita a caminar, mirar al cielo y disfrutar de un espectáculo gratuito que celebra la creatividad, la tecnología y el espíritu festivo de la capital jalisciense.