Lagos de Moreno prepara escenario para el Encuentro del Amate y el Cenzontle

Con la palabra, la imaginación y la escucha como protagonistas, Lagos de Moreno se alista para recibir la sexta edición del Encuentro Internacional de Oralidad, Lectura y Escritura del Amate y el Cenzontle, una celebración dedicada a la narración, la lectura y la creación colectiva.

El evento, que reunirá a representantes de las 32 entidades del país, tendrá además presencia internacional con la participación de creadores japoneses, ampliando así el diálogo cultural más allá de las fronteras.

El encuentro contempla más de 24 actividades dirigidas a bebés, niñas, niños y adolescentes, lo que lo convierte en un espacio pensado para las nuevas generaciones. Talleres, narraciones y experiencias de lectura buscarán acercar a los más jóvenes a la tradición oral y a las distintas formas de expresión literaria en un ambiente lúdico y participativo.

Para su edición 2026, el eje temático será el silencio, entendido como un territorio creativo que invita a explorar la escucha profunda y la imaginación. La propuesta busca reflexionar sobre la manera en que las pausas, los gestos y los espacios sin palabras también construyen historias y fortalecen los vínculos entre quienes narran y quienes escuchan.

Encuentro Internacional de Oralidad, Lectura y Escritura del Amate y el Cenzontle

La realización de este encuentro es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, el Gobierno de México y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Desde el programa estatal se ha impulsado la articulación entre instancias federales y municipales con el objetivo de fortalecer la descentralización de la oferta cultural y llevar actividades artísticas a distintas regiones del estado.

PARA SABER:

El sexto Encuentro Internacional de Oralidad, Lectura y Escritura del Amate y el Cenzontle se realizará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en Lagos de Moreno, Jalisco. El programa incluirá más de 24 actividades gratuitas dirigidas a bebés, niñas, niños y adolescentes, con la participación de representantes de las 32 entidades del país y creadores invitados de Japón. Las sedes contemplan espacios del Centro Histórico y áreas comunitarias del municipio.