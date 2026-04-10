Luis Delgadillo llevará música, juego y fantasía a la plaza de Yahualica

La plaza principal de Yahualica de González Gallo se convertirá en un escenario de imaginación, música y juego el próximo 15 de abril, cuando el espectáculo “Cantos y Juegos con Luis Delgadillo” llegue a este municipio como parte del programa cultural Escena en Tránsito.

Luis Delgadillo

La presentación, programada a las 18:00 horas y con entrada libre, busca acercar las artes escénicas a niñas y niños mediante un montaje abierto que apuesta por la cercanía con el público y la apropiación del espacio público como punto de encuentro cultural.

Encabezado por el músico y creador escénico Luis Delgadillo, el espectáculo propone una experiencia participativa donde la música en vivo, los títeres y diversas dinámicas invitan a las infancias a integrarse activamente en el desarrollo del show.

Luis Delgadillo (PDA)

A través de rondas y canciones, personajes como “Palomo”, un caballito de palo, y “Trombón”, un perrito juguetón, acompañan historias que estimulan la imaginación y el juego colectivo.

Delgadillo, maestro en ciencias musicales con especialidad en etnomusicología por la Universidad de Guadalajara, cuenta con más de 25 años de trayectoria en el ámbito musical y teatral.

Luis Delgadillo (PDA)

Su trabajo se ha distinguido por la creación de música rock dirigida a niñas y niños, con proyectos que han recorrido distintos escenarios de México y parte de Centro y Sudamérica, siempre con una propuesta lúdica, honesta y cercana al público infantil.

La presentación forma parte del programa Escena en Tránsito impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, iniciativa que busca descentralizar la oferta artística y llevar espectáculos a diversos municipios del estado.

Luis Delgadillo

Con propuestas como esta, el programa promueve el acceso equitativo a la cultura, fortalece la convivencia familiar y convierte los espacios públicos en foros donde el arte se transforma en juego, encuentro y comunidad.