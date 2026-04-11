Ciudadanía y cultura se unen para rescatar el patrimonio arquitectónico

En Jalisco, las casas antiguas, las casonas de barrio y los edificios que guardan historias forman parte de un patrimonio que da identidad a las comunidades.

Convocatoria inventario Participativo de Patrimonio Cultural 2026

Con la intención de reconocer y proteger ese legado arquitectónico, la Secretaría de Cultura del estado relanzó el Inventario Participativo de Patrimonio Cultural 2026, una estrategia que busca sumar a la ciudadanía en la identificación de inmuebles con valor histórico, artístico o social en los distintos municipios.

Actualmente el estado cuenta con más de 24 mil fincas registradas dentro del inventario patrimonial; sin embargo, la cifra aún está lejos de reflejar toda la riqueza arquitectónica de los 125 municipios de Jalisco. Por ello, el proyecto impulsa un enfoque participativo donde la comunidad pueda proponer espacios que considera parte de su memoria colectiva, desde grandes edificaciones hasta viviendas tradicionales que han marcado la vida de barrios y localidades.

Convocatoria inventario Participativo de Patrimonio Cultural 2026

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Patrimonio Cultural, parte de una idea clave: el patrimonio no solo debe definirse desde la mirada de especialistas, sino también desde la experiencia cotidiana de quienes habitan los lugares. Violeta Ponce Sánchez y Ortega, jefa de Conservación y Restauración de la Secretaría de Cultura, explicó que este modelo surgió tras recorridos y mesas de trabajo con municipios, donde se identificó que muchas personas reconocen como patrimonio sitios que no aparecen en catálogos oficiales.

“El valor más importante es que sea la gente quien diga qué es patrimonio en su entorno. Eso garantiza su identificación y, en consecuencia, su salvaguarda”, señaló.

Convocatoria inventario Participativo de Patrimonio Cultural 2026

Más allá de la preservación histórica, rescatar estos espacios también abre la puerta a beneficios culturales, sociales y económicos. La arquitectura tradicional y los edificios con historia se convierten en atractivos que fortalecen el turismo cultural, impulsan el orgullo comunitario y ayudan a mantener viva la identidad de cada región. Además, permiten que nuevas generaciones conozcan el origen y evolución de sus ciudades y pueblos.

El inventario existe desde 2014 y fue reforzado con herramientas digitales en 2025 para facilitar la participación. En su primera etapa participaron 16 municipios que enviaron 80 propuestas; de ellas, 12 se integraron al listado oficial, ya que varias ya estaban registradas previamente. Entre las localidades con mayor actividad destacan Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalostotitlán, Jamay, Cocula y Atotonilco el Alto. La Secretaría de Cultura continuará difundiendo la convocatoria en colaboración con ayuntamientos y organizaciones civiles para ampliar el registro en todo el estado.

Convocatoria inventario Participativo de Patrimonio Cultural 2026

Datos

Cualquier persona puede proponer un inmueble con valor histórico, artístico o social en su comunidad.

con valor histórico, artístico o social en su comunidad. El registro se realiza mediante un formulario sencillo , donde se solicita una fotografía del lugar y su ubicación.

, donde se solicita una fotografía del lugar y su ubicación. Las propuestas se reciben todo el año , aunque cada octubre se realiza un corte para integrar los registros validados a una publicación oficial en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco .

, aunque cada octubre se realiza un corte para integrar los registros validados a una publicación oficial en el . Para registrar una finca se puede acceder al formulario en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMOFaSeWFvrrvE79Vj_DMoW7xwoJVLol75-Ljo3fzHxKa_zQ/viewform?pli=1

La Secretaría de Cultura busca consolidar un inventario cada vez más representativo del patrimonio jalisciense, donde la participación ciudadana sea clave para reconocer, valorar y preservar los espacios que forman parte de la historia y la identidad de cada comunidad.