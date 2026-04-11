“Peter Pan” vuela alto en el Degollado: ballet, tecnología y magia

El telón del Teatro Degollado se abrió y, por un momento, Guadalajara pareció suspendida en el aire. Así comenzó la temporada de “Peter Pan”, una apuesta escénica del Ballet de Jalisco que, desde su estreno, ha logrado cautivar al público con funciones prácticamente llenas y una experiencia que va más allá del ballet tradicional.

“Peter Pan” en el Teatro Degollado

Bajo la coreografía del estadounidense Septime Webre, esta versión reinventa el clásico de James Matthew Barrie con una mirada fresca y cercana. La historia se traslada a la península de Yucatán, donde la habitación de Wendy adopta tonos coloniales y el País de Nunca Jamás florece entre manglares, cenotes y fauna del Caribe mexicano.

“Peter Pan” en el Teatro Degollado

Desde el inicio, el videomapping envuelve la escena con paisajes vibrantes: palmeras, flamencos y aguas cristalinas que sumergen al espectador en un universo visual hipnótico.

“Peter Pan” en el Teatro Degollado

En escena, más de 85 artistas dan vida a esta aventura: bailarines del Ballet de Jalisco, invitados del San Diego Ballet y decenas de niños locales que enriquecen la narrativa con frescura.

Argenis Montalvo encarna a Peter Pan con agilidad y carisma, mientras Stephanie Maiorano aporta delicadeza como Wendy. El Capitán Garfio de Carlos Hernández irrumpe con fuerza teatral sobre un imponente barco pirata, y Keyla Méndez, como Campanita, ilumina el escenario con picardía.

“Peter Pan” en el Teatro Degollado

La propuesta coreográfica es un juego de contrastes: del ballet clásico en los momentos más etéreos, al hip hop y el tango en escenas cargadas de tensión y energía.

La música, con arreglos de Carmon DeLeone, acompaña cada transición emocional, mientras que la tecnología —con efectos de vuelo y escenografía digital— termina por construir una experiencia envolvente que invita a creer, aunque sea por un instante, que volar es posible.

“Peter Pan” en el Teatro Degollado

Presentada por Arte Mi Amor Entertainment y la Fundación Tonatiuh Gómez, esta “Peter Pan” confirma que la danza puede dialogar con lo contemporáneo sin perder su esencia.

Es, al mismo tiempo, un espectáculo familiar, una innovación escénica y una muestra del potencial creativo que se vive en Jalisco.

“Peter Pan” en el Teatro Degollado

PARA SABER

Fechas: 11, 12, 17, 18 y 19 de abril

11, 12, 17, 18 y 19 de abril Horarios:

11 y 12 de abril: 13:00 y 18:00 horas



17 de abril: 20:00 horas



18 y 19 de abril: 13:00 y 18:00 horas

Duración: 2 horas (dos actos)

2 horas (dos actos) Boletos: desde 392 pesos

desde 392 pesos Venta: taquilla del Teatro Degollado y en línea en boletomovil.com

Una temporada que ya está en marcha y que, por la respuesta del público, promete volar alto hasta agotar localidades.