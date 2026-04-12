Día del Helado: el pretexto perfecto para refrescar el ánimo y alargar el sabor de las vacaciones

Con el sol cayendo a plomo y el fin de las vacaciones tocando la puerta, hay placeres simples que saben mejor que nunca. Uno de ellos, sin duda, es el helado: fresco, dulce y capaz de cambiar el ritmo de cualquier tarde.

Este 12 de abril, el Día Internacional del Helado se presenta como una excusa deliciosa para detenerse un momento y dejar que una cucharada haga lo suyo.

En México, el helado no es solo un postre, es una pequeña pausa cargada de memoria. Está en las salidas en familia, en las caminatas por el centro, en las risas compartidas bajo la sombra. Cada sabor guarda una historia, y cada textura parece diseñada para acompañar esos instantes que se quedan.

Helado

Las cifras lo confirman: cada año se consumen alrededor de 100 millones de litros en el país, mientras que a nivel global esta categoría rebasa los 97 mil millones de dólares, con un crecimiento constante. Pero más allá de los números, lo que realmente importa es su lugar en la vida diaria: un gusto accesible, cercano y siempre bienvenido.

Su encanto también radica en lo emocional. Pocos antojos logran conectar tanto con las personas como el helado, que acompaña desde el primer bocado hasta el último, generando una experiencia que va más allá del sabor. Es ese pequeño lujo cotidiano que no necesita de grandes planes.

Y aunque en México el consumo promedio es de 2.2 litros por persona al año, el potencial sigue creciendo. Hoy el helado ya no espera al verano: se disfruta en cualquier momento, como una forma de refrescar el día, de celebrar lo sencillo o simplemente de consentirse un poco.

Porque si algo queda claro en medio del calor y el regreso a la rutina, es que siempre hay espacio para un antojo frío… y para alargar, aunque sea un poco más, el sabor de las vacaciones.