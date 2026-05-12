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Eres una pintora figurativa, en especial, te gustan los desnudos femeninos, sabes de la complejidad de la proporción del cuerpo humano, piensas que juzgar este tipo de obras no es tan difícil como lo es un cuadro abstracto.

Te preguntas si el arte consiste más en la belleza o en la provocación. También quisieras entender por qué pintas lo que pintas. ¿Tu estilo está definido, o te lo han moldeado tus experiencias? Crees que cada pintor proyecta sus propios sesgos en base a lo que ha vivido.

Vuelves a tus dudas sobre la abstracción. ¿Cuáles son los parámetros para definir que un cuadro abstracto tiene mayor calidad que otro?, incluso… ¿Cómo saber cuándo se trata de una tomadura de pelo? Sí… Ya lo sabes, no hay explicación, es un terreno subjetivo precisamente porque carece de referentes figurativos como un cuerpo o un rostro.

Aprendiste que las obras se califican por la técnica, la composición, el equilibrio, el concepto, la originalidad, si presenta una ruptura con los cánones establecidos y el curriculum del artista.

El fin de semana pasado que asististe a la exposición colectiva de tus amigas, las pintoras abstractas, te la pasaste cuestionando a diferentes personas respecto de sus opiniones sobre un mismo cuadro.

“Creo que tiene una estructura visual sólida”

“Veo los colores sucios y la composición plana”

“Pienso que es un cuadro decorativo de tienda

“A mí me provoca paz”

“Su pincelada es única”

“No me transmite ningún sentimiento”

A manera de resumen de tu experimento, le comentaste a Mario, tu pareja:

—Desde que comencé a pintar, asisto con regularidad a diferentes exposiciones. No es que me disguste la pintura abstracta, solo quisiera saber en qué se basan los críticos o valuadores para calificar un cuadro; ese ha sido un dilema personal. En la pintura figurativa, conectamos el cuadro que vemos con lo que conocemos, mientras que, en la pintura abstracta la obra es solo un parámetro visual.

—¿Tú qué opinas, Mario?

—Es un lenguaje que no comprendo, no es fácil opinar siendo analfabeta del tema, sería deshonesto de mi parte emitir un juicio. Mejor compárteme tu conclusión, amore mío.

—Yo creo que los puntos de vista de los espectadores ante un cuadro abstracto, es lo que ellos sienten frente a la obra. Pueden ser técnicamente perfectos, pero si no logran una conexión con su sensibilidad, piensan que carece de valor, o simplemente lo pasan de largo.

—¡Qué bueno que soy ingeniero!, de crítico de arte, estaría en la indigencia.