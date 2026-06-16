Quinteto Musaica llevará al Paraninfo un recorrido por la creación musical femenina contemporánea

Tras un arranque con localidades agotadas, el ciclo Noches de Paraninfo continuará esta semana con una propuesta que apuesta por visibilizar la creación musical femenina y acercar al público a nuevas exploraciones sonoras dentro de la música de cámara.

Quinteto Musaica

La segunda fecha de la primera temporada 2026 estará a cargo del Quinteto Musaica, ensamble internacional de alientos radicado en Guadalajara, que presentará el concierto Voces femeninas: paisajes sonoros contemporáneos el próximo viernes 19 de junio en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

La agrupación llegará al escenario con un programa integrado exclusivamente por obras de compositoras que han dejado huella en el repertorio camerístico, ofreciendo un recorrido que conecta distintas épocas, tradiciones y formas de entender la creación musical.

El interés que ha despertado Noches de Paraninfo quedó reflejado desde su primera presentación, realizada el pasado 5 de junio, cuando el concierto inaugural del Trío Hikuri registró lleno total. La respuesta del público confirmó el espacio que aún conserva la música de cámara dentro de la oferta cultural de Guadalajara y abrió expectativas para el resto de la temporada.

En ese contexto, Musaica propone una experiencia sonora enfocada en ampliar las voces presentes en los escenarios y acercar repertorios menos habituales al público local.

Quinteto Musaica

El programa reúne piezas de compositoras provenientes de distintos contextos históricos, culturales y geográficos. Entre ellas se encuentran Elizabeth Raum, Jimena Contreras, Germaine Tailleferre, Valerie Coleman, Amy Beach y Nubia Jaime-Don Juan, creadoras que han contribuido al desarrollo del repertorio para ensambles de alientos y música de cámara.

Las obras seleccionadas incluyen Suite for Woodwind Quintet, de Elizabeth Raum; Alcatraz, de Jimena Contreras; Pastorale, de Germaine Tailleferre; Tzigane, de Valerie Coleman; Choral et Deux Variations, de Amy Beach; y Río Arriba, Viento Abajo, de Nubia Jaime-Don Juan.

La propuesta artística del Quinteto Musaica se distingue por combinar repertorios tradicionales con expresiones contemporáneas, explorando nuevas posibilidades interpretativas para el formato de quinteto de alientos. El ensamble está integrado por músicas de Portugal, Francia, Estados Unidos, Canadá y México: Eva Rodríguez (flauta), Keila Ojeda (oboe), Norma Rousseau (clarinete), Carly Rae (fagot) y Julie Lynne (corno).

Noches de Paraninfo es una iniciativa de Cultura UDG que busca recuperar la tradición de los conciertos de cámara en uno de los recintos culturales más emblemáticos de la ciudad y fortalecer el encuentro entre intérpretes, repertorios y públicos.

Quinteto Musaica

Datos

• Evento: Voces femeninas: paisajes sonoros contemporáneos

• Agrupación: Quinteto Musaica

• Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

• Hora: 20:00 horas

• Sede: Paraninfo Enrique Díaz de León (Av. Juárez 976, Guadalajara Centro)

• Boletos: 100 pesos entrada general

• Venta: Taquillas del recinto y boletomovil.com

Próximas fechas de Noches de Paraninfo:

• 3 de julio: Camerata Juvenil de Occidente, dirección artística de Naim Alfaro

• 10 de julio: Cuarteto Ghela con obras de Mendelssohn y Dvořák