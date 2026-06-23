Jalisco mantiene el ritmo mundialista con una agenda musical que recorrerá Guadalajara, Puerto Vallarta y Tequila

La celebración mundialista en Jalisco seguirá más allá de las canchas con una programación cultural y musical que llevará conciertos y espectáculos a distintos puntos del estado durante las próximas semanas.

Actividades musicales en el marco del Mundial

Guadalajara, Puerto Vallarta y Tequila serán algunos de los escenarios donde locales y visitantes podrán encontrar una agenda que combina artistas de talla internacional, expresiones populares y actividades abiertas al público como parte de la estrategia estatal para fortalecer la convivencia y ampliar la experiencia turística y cultural durante el torneo.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, la música tendrá una jornada destacada con dos presentaciones que reunirán públicos distintos en una misma fecha. Por un lado, Alejandro Fernández llegará con un espectáculo al aire libre que busca convertir uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en punto de encuentro para quienes viven el ambiente futbolero; mientras que el tenor Plácido Domingo ofrecerá una presentación especial que sumará una propuesta de corte clásico a la cartelera.

Actividades musicales en el marco del Mundial

La experiencia musical también se mantendrá activa en el Fan Festival, donde diariamente habrá sesiones de DJ’s para acompañar la transmisión de partidos y generar un ambiente de celebración en el Centro Histórico.

Puerto Vallarta continuará consolidándose como una de las sedes culturales más dinámicas del periodo mundialista con una programación que reunirá distintos géneros musicales. Después del arranque de actividades, el destino recibirá nuevas presentaciones que buscan extender la experiencia turística hacia la noche y fortalecer la oferta de entretenimiento para visitantes nacionales e internacionales.

Actividades musicales en el marco del Mundial

La agenda también alcanzará otros municipios. En Tequila se integrarán propuestas ligadas a la identidad musical jalisciense, mientras que Guadalajara sumará actividades en espacios públicos para ampliar el acceso a la oferta cultural.

Con esta programación, Jalisco apuesta por convertir el contexto mundialista en una plataforma para mostrar su capacidad como anfitrión de grandes encuentros culturales y musicales, al tiempo que acerca actividades gratuitas y espectáculos a públicos diversos en distintas regiones del estado.

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