La Minerva cantó con El Potrillo: 270 mil personas convierten a Guadalajara en el corazón de la fiesta mundialista

Miles de voces para crear una postal que difícilmente se borrará de la memoria colectiva de Jalisco: Alejandro Fernández convirtió a La Minerva en el escenario de la serenata más grande del mundo y reunió a más de 270 mil personas en una celebración que confirmó que Guadalajara no solo es sede del Mundial 2026, sino uno de sus grandes corazones.

Alejandro Fernandez en La Minerva (EDGAR QUINTANA)

Desde horas antes del concierto, el perímetro de La Minerva comenzó a llenarse. Familias completas, grupos de amigos, visitantes nacionales y extranjeros, aficionados con camisetas de distintas selecciones y tapatíos que simplemente querían ser parte del momento caminaron hacia uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

Alejandro Fernandez en La Minerva

Y cuando apareció “El Potrillo”, ocurrió algo que pocas veces se ve: una ciudad entera cantando al mismo tiempo.

Alejandro Fernández, convertido desde hace décadas en uno de los grandes íconos de la música mexicana y embajador natural del folclor nacional, encabezó una noche que mezcló mariachi, música regional, identidad y celebración. Canción tras canción, el público respondió con una sola voz, haciendo que la glorieta y todas sus avenidas parecieran una extensión del escenario.

Alejandro Fernández en La Minerva (EDGAR QUINTANA)

La fiesta también contó con la participación de Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Camila Fernández y Alejandro Fernández Jr., sumando generaciones y estilos a una celebración que terminó por convertirse en un encuentro multitudinario alrededor de la música mexicana.

Pero quizá uno de los elementos más destacados de la jornada fue precisamente lo que no ocurrió.

Alejandro Fernández en La Minerva (EDGAR QUINTANA)

A pesar de la enorme concentración de personas —una de las más grandes registradas durante esta etapa mundialista— la noche transcurrió con tranquilidad, organización y un ambiente de convivencia. El flujo peatonal, la operación logística y la presencia de servicios permitieron que miles disfrutaran durante horas de una celebración donde predominó el ánimo festivo.

Las imágenes aéreas mostraron una escena difícil de dimensionar: personas ocupando prácticamente todo el entorno de La Minerva, avenidas llenas, puntos de reunión desbordados de color y una ciudad apropiándose del espacio público para celebrar.

Alejandro Fernández en La Minerva (EDGAR QUINTANA)

Lo ocurrido confirma algo que desde hace semanas ya se percibe en Guadalajara: el Mundial no solo se vive dentro del estadio.

La ciudad ha convertido plazas, corredores, zonas de Fan Fest y espacios emblemáticos en extensiones naturales del torneo. La Minerva se consolidó como el gran punto de encuentro, donde ya habían pasado más de 170 mil asistentes durante el concierto de Maná y miles más celebrando partidos y reuniones internacionales.

Alejandro Fernández en La Minerva (EDGAR QUINTANA)

La presencia de aficionados de distintas nacionalidades, los encuentros espontáneos entre culturas y una agenda cultural que acompaña al balón han colocado a Jalisco como uno de los epicentros más activos y vibrantes alrededor del futbol.

Porque mientras en la cancha se juegan los partidos, en Guadalajara el Mundial se canta, se baila y se vive en las calles.

Alejandro Fernández en La Minerva

Y por una noche, entre voces, luces y canciones de Alejandro Fernández, La Minerva volvió a demostrar que también puede ser el estadio más grande del mundo.