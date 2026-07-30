La Orquesta Solistas de América cerrará la Semana de las Cuerdas 2026 con un recorrido por grandes compositores

La tercera edición del Festival Semana de las Cuerdas 2026 concluirá con el Concierto de Clausura de la Orquesta Solistas de América, una presentación que reunirá algunas de las obras más representativas del repertorio para cuerdas y que marcará el cierre de una semana dedicada a la formación de nuevas generaciones de intérpretes.

El recital ofrecerá un recorrido por distintas épocas y estilos musicales con piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Piotr Ilich Tchaikovski, Edward Elgar, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Samuel Barber y Carl Orff, interpretadas por una de las agrupaciones especializadas más destacadas del país.

El concierto pondrá punto final a un encuentro académico y artístico impulsado por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Panamericana, instituciones que sumaron esfuerzos para ampliar las oportunidades de profesionalización de estudiantes provenientes de diversos estados del país.

Festival Semana de las Cuerdas 2026

Durante el festival, los participantes asistieron a clases magistrales, ensayos, conferencias y recitales impartidos por docentes de trayectoria internacional, además de compartir escenario con becarios del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara y de la Orquesta Higinio Ruvalcaba.

Uno de los anuncios más relevantes de esta edición fue la creación de la Orquesta Juvenil Solistas de América, integrada por los propios participantes de la Semana de las Cuerdas. El proyecto, que será formalmente presentado el próximo 8 de agosto, busca dar continuidad al trabajo formativo realizado durante el festival y ofrecer una plataforma permanente para el desarrollo de jóvenes músicos.

La segunda etapa de actividades se desarrolla en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde continúan los ensayos y presentaciones que consolidan la colaboración entre ambas universidades y refuerzan el compromiso por impulsar el talento musical emergente.

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