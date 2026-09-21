Estudio ACME llega a Sala Roxy con arte, música y gastronomía

La propuesta artística de Salón ACME regresa a Guadalajara para ocupar uno de los espacios más reconocibles de la escena cultural alternativa de la ciudad.

Del 25 al 27 de septiembre, Estudio ACME en Sala Roxy reunirá arte contemporáneo, gastronomía, música y actividades para distintos públicos.

El encuentro tendrá como eje la exposición Mientras colapsa, florece, curada por Zazil Barba y Sebastián Vizcaíno, que se extenderá por diferentes áreas del recinto, incluidas algunas zonas recientemente rehabilitadas que abrirán por primera vez al público. La muestra reúne obra de artistas como Juni Aranda, Andrea Ferrero, Antoine Garnier, Julieta Gil, Diego González, Chavis Mármol, Cosa Rapozo, Gabriel Rico, Marco Rountree, Max Ruelas, Guadalupe Salgado, Cristina Umaña y Luis Alfonso Villalobos.

La programación también contempla TALLERcito, una actividad dirigida a niñas y niños de 5 a 12 años que propone acercarse al arte mediante el juego, la curiosidad y la exploración, con la participación de Ana María Preciado Mancera y Andrea Silva Solórzano, de Taller 48.

El encuentro se complementará con propuestas gastronómicas de Gaspar, Pal Real, Habanero Negro y Primo Aperitivo, además de una agenda musical y de convivencia que incluye una fiesta de inauguración, una Disco Tropical Party y el Domingo de Cantina.

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