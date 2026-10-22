Ceniza en la boca: migrar es terrible, pero quedarse en el país puede ser peor

Migrar es difícil. Dejar atrás a la familia, las costumbres y el lugar al que alguna vez se llamó hogar implica una pérdida que no siempre se compensa con las oportunidades de una nueva vida. Sin embargo, Ceniza en la boca, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Brenda Navarro, dirigida por Diego Luna, plantea una realidad todavía más dolorosa: hay quienes no se marchan porque quieran, sino porque quedarse dejó de ser una opción.

Ceniza en la boca (Cortesía)

La historia sigue a Lucila, una joven de poco más de 20 años que vive en Madrid, ciudad a la que llegó junto a su hermano menor, Diego, después de que su madre emigrara a España en busca de mejores condiciones de vida. Desde su perspectiva, la película construye un retrato de la precariedad, la soledad y la dificultad de encontrar un lugar propio cuando la vida parece estar determinada por las decisiones de otras personas.

La primera escena presenta a Lucila a los 14 años, despidiéndose de su madre, quien parte hacia España para trabajar y buscar un futuro distinto para su familia. La decisión supone una separación dolorosa, pero también una apuesta por la posibilidad de vivir mejor. Aunque la barrera del idioma no representa un obstáculo en Madrid, la migración implica comenzar de nuevo lejos de los hijos y de todo lo conocido.

La elección de España también abre una reflexión sobre las posibilidades de migrar. A diferencia de Estados Unidos, destino asociado históricamente con el llamado sueño americano, llegar a Europa supone, entre otras cosas, contar con los recursos necesarios para costear un viaje transatlántico. Sin embargo, tener la posibilidad de cruzar el océano no significa que la vida del otro lado sea más sencilla.

Ceniza en la boca (Cortesía)

La madre de Lucila se dedica al cuidado de personas mayores, un trabajo que después también desempeñará su hija. Cuando la película presenta a Lucila adulta, queda claro que la migración no necesariamente se traduce en movilidad social ni en autonomía. Aunque no manifiesta un rechazo absoluto hacia su empleo, vive con la sensación de estar atrapada en una existencia que no eligió del todo. Ha cambiado de país, pero no ha conseguido escapar de las limitaciones que condicionan su futuro.

En conversación con Diego Rabasa, guionista de la película y editor de Sexto Piso, explicó que la adaptación se distancia considerablemente de la novela de Brenda Navarro, aunque conserva su esencia. El guion, además, se transformó durante el rodaje, en parte por la química entre los personajes, lo que permitió que la historia encontrara nuevas formas de desarrollarse en pantalla.

Uno de los elementos que amplían el retrato de la violencia es el entorno familiar de Lucila. Al ser nieta de un general, su historia también se vincula con los complejos habitacionales asociados al Ejército mexicano, donde aparecen referencias a las conexiones entre integrantes de las fuerzas armadas y el narcotráfico. La película introduce así otra dimensión de la violencia que atraviesa la vida de sus personajes, aunque apenas alcanza a explorarla.

La decisión de no profundizar en esa línea deja una de las historias secundarias menos desarrolladas. Las referencias a la violencia dentro de las estructuras militares sugieren un conflicto que podría enriquecer el relato, pero su tratamiento superficial termina por abrir una interrogante que la película no resuelve del todo.

El desarraigo alcanza su punto más doloroso cuando Diego se quita la vida. Incapaz de sentirse en casa en alguno de los dos países, el joven queda atrapado entre un lugar al que ya no pertenece y otro que nunca terminó de recibirlo. Lucila regresa entonces a México con las cenizas de su hermano para despedirlo y, por un momento, contempla la posibilidad de quedarse.

Pero volver tampoco significa encontrar refugio. La violencia que rodea los complejos habitacionales vinculados con el Ejército vuelve a colocarla en una situación de vulnerabilidad. Como mujer, Lucila sabe que permanecer en un entorno donde existen amenazas y desapariciones puede poner en riesgo su propia vida. Una vez más, la posibilidad de elegir dónde vivir queda subordinada a la necesidad de sobrevivir.

Es en esa contradicción donde Ceniza en la boca encuentra su argumento más contundente. La migración no aparece como una aventura ni como una promesa automática de progreso, sino como una decisión atravesada por la desigualdad, la violencia y la falta de alternativas. Irse duele, pero regresar tampoco garantiza seguridad, pertenencia o una vida digna.

La película también deja ver cómo la violencia estructural se reproduce dentro de los espacios familiares y sociales, condicionando las decisiones de quienes intentan construir un futuro. Sus personajes no siempre pueden elegir qué quieren hacer con sus vidas, porque antes deben resolver cómo mantenerse a salvo.

Al final, la pregunta no es por qué alguien querría abandonar su país, sino qué circunstancias lo llevan a hacerlo. En el caso de Lucila y Diego, ni México ni España consiguen convertirse plenamente en un hogar. Entre ambos lugares persiste una sensación de pérdida que no se resuelve con cruzar una frontera ni con regresar al sitio de origen.

Porque migrar es terrible, sí, pero Ceniza en la boca recuerda que, para algunas personas, quedarse puede ser todavía peor.