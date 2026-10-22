El terror toma la pantalla con Cine Hecho en Jalisco

Las historias de terror, las leyendas urbanas y el suspenso ya llegaron a las pantallas de Jalisco con el inicio de la tercera temporada de Cine Hecho en Jalisco, un circuito que acerca producciones realizadas en el estado a espacios culturales, plazas públicas y recintos educativos.

Cine Hecho en Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

La programación comenzó desde el 19 de octubre y continuará hasta el día 31 con proyecciones gratuitas en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios del sur de la entidad. La propuesta reúne largometrajes y cortometrajes que exploran diferentes formas de abordar el miedo desde el cine local.

La inauguración tuvo lugar en la Plaza de la República, en Guadalajara, con la película “Fecha de caducidad”, de la directora Kenya Márquez. Después de la función, el público pudo participar en un conversatorio con la realizadora para conocer más sobre el filme, que combina comedia negra, terror y suspenso.

Entre los títulos contemplados en esta temporada se encuentran “La piedra roja”, de Jaime Jasso, y “Abracadaver”, de Pancho Rodríguez. También se incluyen cortometrajes como “Flores en la casa de los perros”, inspirado en una leyenda tapatía, y “El regreso del vampiro”, cuya historia se desarrolla en el Panteón de Belén.

Cine Hecho en Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

Las proyecciones se distribuyen en diferentes sedes, entre ellas el Edificio Arroniz, el Panteón de Belén, Cine Mayahuel y la Plaza de la República. La intención es llevar el cine hecho en Jalisco a más públicos y aprovechar espacios culturales y comunitarios para el encuentro entre realizadores y espectadores.

El circuito también se extiende al sur del estado, con actividades en Zapotlán el Grande, Sayula, Tapalpa y Zapotiltic. En estos municipios habrá funciones en bibliotecas, plazas públicas, recintos culturales y el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara.

La temporada tendrá además una ventana en televisión abierta. Del 21 al 31 de octubre, Jalisco TV transmitirá “Noches de miedo” a las 23:00 horas, por el canal 17.1, con películas y programas de cortometrajes incluidos en la selección.

Con esta programación, Cine Hecho en Jalisco apuesta por acercar al público a las producciones audiovisuales locales mediante historias que recuperan leyendas y escenarios reconocibles, al tiempo que ofrecen distintas propuestas dentro del género de terror.

Cine Hecho en Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

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