Día de Muertos 2026: inician las actividades en Guadalajara

Museos, centros culturales, plazas y espacios comunitarios tendrán talleres, altares, recorridos, conciertos y espectáculos del 27 de octubre al 9 de noviembre. Aquí te presentamos las actividades organizadas por sede, con fechas, horarios y direcciones para planear la visita.

Guadalajara tendrá distintas opciones para conmemorar el Día de Muertos, desde talleres para niñas y niños hasta recorridos por panteones, música, danza, teatro y encuentros comunitarios. La programación se extenderá por distintos puntos de la ciudad, con actividades que buscan mantener vivas las tradiciones y abrir espacios para la convivencia.

Día de Muertos 2026 en Guadalajara

Museos

Museo Panteón de Belén

Dirección: Calle Belén 641, Centro, Guadalajara.

27 de octubre, 17:30 horas: Club de lectura de la Mano, de Taller de Ediciones Económicas.

27 de octubre, 19:00 horas: Encendido de la tradicional ofrenda de Día de Muertos.

28 de octubre, 17:00 horas: Taller familiar de papel picado con tijera.

29 de octubre, 17:30 horas: Exposición en homenaje a artistas artesanos de Tonalá y Tlaquepaque fallecidos, cuyo legado permanece en las artes populares.

29 de octubre, 18:00 horas: Paisajes de la escucha, sesión de dibujo sonorizada.

30 de octubre, 17:00 horas: Portadoras de caminos, taller familiar de elaboración de mariposas con cartonería tradicional.

30 de octubre, 17:30 horas: Concierto No acabarán mis flores, de Jaramar, con música tradicional mexicana en vivo.

31 de octubre, 11:00 horas: Recorrido botánico por las plantas del museo.

1 de noviembre, 10:00 horas: Recorrido por los panteones de Mezquitán y Belén para reconocer la simbología funeraria.

1 de noviembre, 17:30 horas: Concierto de la Orquesta Juvenil de Tonalá.

2 de noviembre, 16:00 horas: Taller de tejido para niñas y niños.

2 de noviembre, 17:00 horas: Recorrido por la arquitectura e iconografía del Panteón de Belén.

8 de noviembre, 12:00 horas: Taller infantil de decoración de pan de muerto y explicación de su historia.

Día de Muertos 2026 en Guadalajara

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas

Dirección: Avenida Fray Antonio Alcalde 225, Zona Centro.

- 31 de octubre, 12:00 horas: Taller de escritura de calaveritas tradicionales con picardía y crítica política.

Museo de la Ciudad

Dirección: Calle Independencia 684, Zona Centro.

- 30 de octubre, 19:00 horas: Actividad dedicada a víctimas del ICE, personas fallecidas durante la migración y víctimas del camino hacia la deportación.

Museo de Paleontología

Dirección: Avenida Dr. Roberto Michel 520, colonia San Carlos.

- 31 de octubre, de 10:00 a 15:00 horas: Jornada de divulgación sobre animales que culturalmente provocan miedo o fascinación.

Día de Muertos 2026 en Guadalajara

Casa Museo López Portillo

Dirección: Calle Liceo 177, Zona Centro.

30 de octubre, 18:30 horas: Encendido de altar de muertos dedicado a Agustín Yáñez.

Del 16 de octubre al 29 de noviembre: Exposición El barro no solo como un material, sino como una metáfora de la condición humana.

Horarios de visita: martes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas; domingo, de 10:00 a 15:00 horas.

Globo, Museo de la Niñez

Dirección: Avenida Los Coconucos, colonia Las Conchas.

- 1 de noviembre, 12:00 horas: Instalación de un altar para continuar con la tradición ancestral de honrar a los difuntos.

Día de Muertos 2026 en Guadalajara

Centros culturales y espacios artísticos

Centro Cultural Ex Hacienda de Oblatos

Dirección: Avenida Artesanos 1074, colonia San Isidro Oblatos.

28 de octubre, 16:00 horas: Historias y relatos de la Ex Hacienda de Oblatos.

30 de octubre, 18:00 horas: Talleres de danza y música.

Centro Cultural La Ferro

Dirección: Calle 10 número 1991, colonia Ferrocarril.

- 3 de noviembre, 16:00 horas: Exhibición de altar tradicional, desfile de Día de Muertos y concurso de disfraces.

Centro Cultural Colomos

Dirección: Chaco 3200, colonia Providencia.

- 3 de noviembre, 18:30 horas: Muestra colectiva de altares de muertos.

Centro Cultural Santa Cecilia

Dirección: Alfonso Esparza Oteo 2115, colonia Santa Cecilia.

30 de octubre, 18:00 horas: Concurso de calaveritas literarias y presentaciones de grupos artísticos.

31 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas: Actividades comunitarias en el centro.

2 de noviembre, de 15:00 a 21:00 horas: Actividades comunitarias.

3 de noviembre, 17:00 horas: Música de mariachi, talleres y concurso de calaveritas literarias, según la programación proporcionada.

Escuela de Música Clemente Aguirre

Dirección: Calle Liceo 380, Centro Barranquitas.

- 3 de noviembre, 17:00 horas: El programa incluye una actividad en este espacio, pero no especifica su nombre ni sus características.

Escuela de Música Flores Magón / Colmena Rancho Nuevo

Dirección: Praxedis Guerrero 3175, colonia Ricardo Flores Magón.

- 5 de noviembre, 16:00 horas: Concurso de catrinas, intervención musical, concursos de disfraces y convivencia.

Casa Santana

Dirección: Herrera y Cairo 152, Guadalajara.

- 8 de noviembre, 17:00 horas: Presentación con ensambles, cantantes, danza aérea, circo y otras expresiones artísticas.

Día de Muertos 2026 en Guadalajara

Plazas y espacios públicos

Plaza Fundadores

Dirección: Centro Histórico de Guadalajara.

- 1 de noviembre, 18:00 horas: Ceremonia de danza acompañada de cantos y poemas en náhuatl.

Foro Plaza Guadalajara

Dirección: Esquina de 16 de Septiembre e Hidalgo, Centro.

- 28 de octubre, 10:00 horas: Instalación de un altar tradicional.

Parque José Clemente Orozco

Organiza: Inyectando Cultura.

- 5, 6 y 7 de noviembre, de 18:00 a 23:00 horas: Bailes, música, poesía y obras de teatro.

Dirección: Parque José Clemente Orozco, Guadalajara. El documento no precisa una calle o número exterior.

Actividades en colonias y espacios comunitarios

Juntas de Colonos Jardines Alcalde A. C.

Dirección: Francisco J. Mújica 675, colonia Jardines Alcalde.

- 29 de octubre, 18:00 horas: Actividad para retomar las tradiciones relacionadas con los altares de muertos.

Independencia Poniente, explanada del Mercado Independencia

Dirección: Colinas 1630, Guadalajara.

- 9 de noviembre, 19:00 horas: Caminata acompañada de mariachi.

Espacio Cultural Belisario Domínguez

Dirección: Mesa del Norte 3/5, frente al mercado.

- 2 de noviembre, 17:30 horas: Danza, canto, música, circo, juegos mecánicos y kermés.

Independencia Poniente, actividad comunitaria

Dirección: Monte Atlas 1603, Guadalajara.

- 30 y 31 de octubre, de 16:00 a 19:00 horas: Jornada denominada Recuperación de espacios y salvando tradiciones.

House of Killen, Centro de Vida La Perla

Dirección: Avenida Mariano Otero 3000.

- 2 de noviembre, de 12:00 a 21:00 horas: Celebración que reúne tradición y arte drag.