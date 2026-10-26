Lleva al teatro las historias humanas detrás de la migración con Dos Nogales

Las historias de quienes abandonan su hogar en busca de mejores oportunidades llegarán al escenario con Dos Nogales, obra del dramaturgo mexicano Hugo Salcedo que explora las razones, los riesgos y las consecuencias humanas de la migración.

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La compañía tapatía Apúntate al Teatro presentará por primera vez la pieza en formato teatral, bajo la dirección de Óscar Reycam, en una breve temporada que comenzará el 5 de noviembre y tendrá funciones todos los jueves del mes, a las 20:00 horas, en Punto Escénico.

La puesta en escena reúne a cinco jóvenes actores: Alondra Navarro, Max Dililia, Sergio Mayoral, Arantza Jaime y Alberto Lara, quienes reconstruyen experiencias de personas que dejan atrás sus familias, raíces y comunidades para buscar una vida distinta.

Desde Nogales, ciudad fronteriza dividida entre México y Estados Unidos, hasta los Altos de Jalisco y la selva del Darién, la obra conecta distintas geografías atravesadas por la migración. La violencia, el hambre, la discriminación y la búsqueda de nuevas oportunidades aparecen entre las circunstancias que obligan a miles de personas a emprender el camino.

Mediante canciones, testimonios, recuerdos, movimiento escénico y música en vivo, los intérpretes dan forma a historias que buscan ir más allá de las cifras y los desplazamientos para mostrar las experiencias personales que hay detrás de cada partida.

La pregunta «¿Por qué te fuiste?» atraviesa la propuesta y abre una reflexión sobre las decisiones, los miedos y las esperanzas de quienes migran, así como sobre las fronteras físicas, sociales y emocionales que persisten incluso después de llegar a otro lugar.

Más que despertar compasión, Dos Nogales busca generar empatía y propiciar una conversación sobre el impacto social de la migración. La obra es la segunda pieza de Hugo Salcedo que adapta la compañía y llega al escenario después de haberse presentado únicamente en formato de lectura.

Además, el texto, escrito en español e inglés, tiene prevista su publicación en diciembre de 2026.

Las funciones serán los jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre, a las 20:00 horas, en Punto Escénico, ubicado en avenida Niños Héroes 2639, colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara.

Los boletos tendrán un costo de 200 pesos en preventa y 300 pesos el día de la función. Estarán disponibles en la taquilla del teatro y a través de las redes sociales de Apúntate al Teatro.