Bad Objects abrió en Guadalajara un espacio para explorar los márgenes del arte contemporáneo

El arte contemporáneo encuentra distintas maneras de cuestionar lo que conocemos, desde objetos cotidianos y materiales desechados hasta imágenes digitales, textiles y procesos de transformación. Bajo esa premisa, Bad Objects llegó a Guadalajara con un espacio permanente dedicado a la experimentación, el intercambio de ideas y la difusión de artistas cuyas propuestas exploran otras posibilidades de producción artística.

Exposición colectiva Overflow en la galería Bad Objects

Impulsado por Mason White y Lisa Bell, el proyecto cuenta con espacios privados en Vancouver y California, a los que se sumó Guadalajara como una nueva sede para ampliar sus relaciones con la comunidad artística mexicana. La apertura se concretó a partir de una invitación para participar en la Semana del Arte de la ciudad, pero la propuesta creció hasta convertirse en un espacio permanente.

Juan Bastardo, artista mexicano integrante de Bad Objects y encargado de vincular el proyecto con el contexto tapatío, explica que la decisión surgió después de que sus impulsores plantearan invertir en un lugar desde el cual pudieran establecer relaciones con artistas y públicos locales.

«Siendo yo parte del roster de artistas, siendo local, siendo el único mexicano, incluso, me dijeron: “Oye, pues es tu ciudad, ¿qué pasa si invertimos el dinero en un espacio en donde tú puedas mediar y, de alguna forma, ser la cara que nos conecta con ese contexto?”. Y por eso se abrió el espacio», comparte.

Una de las características de Bad Objects es que no coloca la comercialización como una condición para la creación. Su trabajo consiste en acompañar y promover proyectos artísticos, generar vínculos entre creadores y coleccionistas y ofrecer libertad para desarrollar propuestas que no necesariamente responden a las exigencias del mercado.

«Hay total libertad de creación. No hay una preocupación de la venta obligada. Si algo sucede, pues está perfecto, pero no sobreviven de ello. Esa es otra parte importante que creo que hace que este proyecto vibre como lo hace», señala Bastardo.

Juan Bastardo y Laura Marcial de Bad Objects

Overflow, una primera mirada a otras formas de crear

La galería inauguró sus actividades con Overflow, una exposición colectiva que reunió 13 obras de artistas integrantes del proyecto y creadores invitados. La muestra, presentada del 19 de septiembre al 19 de octubre de 2026, propuso un recorrido por diferentes lenguajes, materiales y procesos que cuestionan las formas convencionales de producir y entender el arte.

Para Bastardo, el título alude precisamente a prácticas que se sitúan en los márgenes de lo que habitualmente se considera una obra artística. La selección incluyó pintura, textiles, escultura, video, madera, impresiones 3D y materiales industriales, con propuestas que combinan la investigación académica y la experimentación.

Exposición colectiva Overflow en la galería Bad Objects

«Las ideas que surgen no vienen únicamente de meterse en el caso del material, sino también de estudios que provocan ciertas ideas y que dicen: vamos a tomar el riesgo de hacerlo de estas formas», explica.

Entre las piezas destacó Hug, de Fabiola Carranza, un textil jacquard elaborado completamente a mano, desde el tejido hasta la pigmentación. Aunque su apariencia puede recordar un objeto de manufactura industrial, detrás existe un proceso artesanal que forma parte de su planteamiento artístico. La creadora también presentó Messianic Clock, un reloj funcional sin números ni marcas, que retoma las reflexiones de Walter Benjamin sobre el tiempo y cuestiona las formas convencionales de medirlo.

Exposición colectiva Overflow en la galería Bad Objects

La transformación de las imágenes fue otro de los ejes de la exposición. Laura Marcial (quien colabora en el proyecto y apoya a Juan en los montajes y curaduría) participó como artista invitada con la pieza: Screenshot_20260630_162514.jpg, una secuencia vertical de pinturas que parte de un fotograma cinematográfico. Al reproducir cada imagen observando únicamente la anterior, las formas se deforman progresivamente, en un proceso que recuerda los errores de interpretación de los sistemas de inteligencia artificial.

En el terreno de la tecnología, Jesse Colin Jackson presentó Asteroid, una escultura impresa en 3D acompañada de un video que documenta su construcción. La obra parte de un algoritmo utilizado para transformar datos de imágenes médicas en formas tridimensionales y explora el tránsito de una representación digital hacia un objeto físico.

Por su parte, Matrices, de Zebulon Zang, utilizó papel de arroz japonés, espuma y pintura para desarrollar composiciones abstractas mediante monotipia, un procedimiento en el que cada impresión produce un resultado distinto.

Exposición colectiva Overflow en la galería Bad Objects

La muestra también incorporó historias personales y reflexiones sobre la memoria. En I Was There, Kamila Kuc construyó una narrativa audiovisual a partir de la historia familiar que comparte con su abuela, entrelazando documental, testimonio y ficción para abordar la memoria entre generaciones y el trauma heredado.

Otras propuestas exploraron las posibilidades de los materiales. Brigitte Lochhead presentó Owl, un ensamblaje de madera que combina elementos figurativos y abstractos; Meaghen Buckley participó con Seagull Story #2, un grabado sobre palo de rosa que transforma una experiencia fortuita en una reflexión sobre la visión y la interpretación.

También estuvieron Synthetic Geologies (#3 and #6), de Patrick Shields, que relaciona materiales industriales con los procesos geológicos; Sacrifice Board, de Nigel Saunders, que convierte las marcas de superficies de trabajo en composiciones abstractas, y Capture II: Farce, de Ian Meares, una pieza construida con materiales urbanos encontrados que reflexiona sobre aquello que la sociedad considera desechable.

Exposición colectiva Overflow en la galería Bad Objects

El humor y la irreverencia aparecieron en Michelangelo Squirts, de Garrett Pointer, un collage de imágenes de caballos, dibujo y materiales cotidianos que juega con las nociones de refinamiento, vulgaridad y cultura popular.

El ornamento como lenguaje

Dentro de la exposición, Juan Bastardo presentó Damascus, una pieza perteneciente a su serie Little Stories of Love and Destruction. Mediante una tela dorada dispuesta en grandes pliegues sobre el muro y acompañada de una pequeña maqueta, el artista transformó el textil en una estructura tridimensional.

Su propuesta parte de una investigación sobre el ornamento como una forma de conocimiento y comunicación cultural, más allá de su función decorativa.

«Me interesa una búsqueda histórica del ornamento como forma de comunicación contemporánea», explica.

La obra permite que la tela adquiera distintas configuraciones mediante sus puntos de anclaje, generando una especie de coreografía que modifica su apariencia y las posibilidades de interpretación.

Para Bastardo, la diversidad de trabajos reunidos en Overflow permitió mostrar que el arte contemporáneo no tiene una sola manera de manifestarse. Algunas piezas parten de procesos técnicos complejos; otras recuperan experiencias personales, materiales cotidianos o referencias históricas para construir nuevos significados.

Exposición colectiva Overflow en la galería Bad Objects

Una galería abierta a la comunidad

Más allá de la exposición inaugural, la intención de Bad Objects es consolidar una programación permanente que incorpore artistas invitados y genere vínculos con instituciones educativas, estudiantes, coleccionistas y público en general.

Bastardo considera que Guadalajara ofrece un entorno favorable para este propósito por la actividad constante de su comunidad artística. Su participación permitirá mantener ese diálogo entre el proyecto internacional y la escena local, mediante una dinámica de trabajo entre México y California.

El artista también destaca que el espacio no busca limitarse a quienes ya conocen el arte contemporáneo o participan en el mercado de las galerías. La apuesta es ampliar las posibilidades de encuentro y acercar las obras a más personas.

«Un propósito de Bad Objects es incluso verse con más personas que no conocen, ¿no? Y luego con más artistas, público en general. Finalmente, creo que una exhibición, cualquiera, en cualquier lugar, debe ser vista por la mayor cantidad de gente posible», expresa.

Exposición colectiva Overflow en la galería Bad Objects

La apertura de Bad Objects suma así una nueva plataforma para la experimentación artística en Guadalajara. Su propuesta consiste en dar cabida a otras formas de hacer, mirar y pensar el arte, incluso desde aquellos objetos, materiales y procesos que suelen quedar fuera de las convenciones. Una invitación a observar con curiosidad y descubrir que, detrás de cada pieza, puede existir una historia o una idea que transforma nuestra manera de entenderla.