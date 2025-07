Ayuntamiento tapatío va contra licencias de motel

El pasado 7 de enero el Ayuntamiento de Guadalajara finalmente presentó una demanda de lesividad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), con la que busca dejar sin validez todas las autorizaciones municipales para el motel que se enclava en la colonia San Miguel de Mezquitán.En un acto conjunto de las tres fracciones políticas en el ayuntamiento, y acompañados de representantes vecinales de la colonia, los ediles de Guadalajara Verónica Flores Pérez, coordinadora del PRI; Candelaría Ochoa Ávalos, del Movimiento Ciudadano y Mario Salazar Madera, del PAN, expresaron su apoyo hacia esta determinación municipal para impedir la edificación de ese inmueble.El principal argumento que esgrime el ayuntamiento ante el TAE es que las autorizaciones del proyecto, como su licencia de construcción (del 29 de marzo de 2010), y antes su dictamen de uso de suelo (trazo, usos y destinos específicos, del 23 de octubre de 2009), devienen de un recurso de revisión que es apócrifo, según la autoridad municipal.Esto ya había sido expuesto a la luz pública por la fracción panista, es decir, que el recurso de revisión fechado el 21 de noviembre de 2008, con el que supuestamente se le habría permitido al particular realizar su motel, pese a no estar permitido en el plan parcial de desarrollo urbano, tiene, al menos, dos firmas falsificadas, la de Ricardo Oliveras Ureña, entonces titular de Obras Públicas, y la de José Juan Carlos Ulloa Sánchez, que se desempeñaba como secretario particular del exalcalde, Alfonso Petersen Farah (ambos ex funcionarios denunciaron penalmente el hecho).El regidor Salazar Madera informa que existen dos recursos previos a éste, uno del 7 de febrero de 2008, otro del 26 febrero del mismo año, ambos con resoluciones negativas para el particular; el tercero, del que se presume su falsificación, tiene la misma argumentación y cuerpo del segundo, pero en lugar de concluir con una determinación negativa, es positiva.A esto se aúnan declaraciones que ha emitido el secretario técnico del Comité para la Revisión de Recursos en Materia de Desarrollo Urbano, Josué Ortega Gómez, quien afirma que en los archivos de este órgano municipal no hay constancia de ese tercer recurso a favor del motel.Actualmente la obra está detenida por una suspensión definitiva otorgada por un juez federal a favor de uno de los vecinos, y dentro de un juicio de amparo en proceso. El juicio de lesividad que promovió el ayuntamiento ante el TAE, por su parte, recayó en la sala del magistrado Alberto Barba.Este magistrado, empero, ya se había pronunciado a favor del motel, cuando su desarrollador recurrió al TAE para combatir una suspensión emitida por el ayuntamiento tapatío. Por eso, el regidor Salazar Madera dijo:“Nosotros quisiéramos hacer un llamado público al magistrado Barba, que en esta ocasión reconozca que sí hay terceros perjudicados, que en esta ocasión se ponga del lado de la legalidad”.

