Confronta influenza a diputados y secretario de salud

El incremento de casos de influenza y el seguimiento que le ha dado la Secretaría de Salud acapararon los cuestionamientos hechos por diputados de oposición, durante la comparecencia del secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, en el Congreso. El diputado Elías Íñiguez PAN inició la reunión cuestionando directamente al funcionario estatal el porqué no se declaró alerta epidemiológica desde enero pasado por el aumento de contagios y las más de 70 defunciones registradas. La diputada Verónica Delgadillo del Partido Movimiento Ciudadano criticó que en el informe de actividades no se hace una sola referencia al aumento en la incidencia de la influenza y del dengue; la legisladora cuestionó la continuidad en el cargo del doctor González Álvarez.“Algo está fallando fuertemente en el combate a las epidemias, ¿qué hizo mal Jalisco, qué hizo para que hoy tengamos más de 70 muertes a causa de la influenza? Yo le pregunto señor secretario si con estos resultados en salud usted puede permanecer dignamente en su cargo”, sentenció la diputada.Luego de escuchar la retahíla de críticas, el secretario dijo que declarar una alerta sanitaria no es cuestión de buenas voluntades aseguró la incidencia de casos en el estado no lo amerita, defendió a capa y espada las campañas de vacunación e información. Ante la insistencia de los legisladores en el tema, el funcionario dijo que no pretendía polemizar en el asunto y reiteró que por tasa el estado no ocupa el primer lugar en fallecimientos. González Álvarez invitó a los diputados a visitar hospitales para comprobar que los contagios han bajado y aseguró que la enfermedad está controlada. En el salón donde se realizó la reunión los diputados del PAN colocaron una corona floral.Las explicaciones del funcionario estatal, que no escatimo en términos médicos, provocaron que algunos diputados señalaran que la comparecencia fue en realidad una clase de biología. El secretario dijo que quiso ser tan preciso para ilustrar a los diputados.

