Regresa la Sedis 40 mdp por usuarios “fantasma”

La Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) regresó 40 millones de pesos al erario estatal por subsidios no reclamados por el 60 por ciento de las personas que integraban el patrón de beneficiarios que recibieron en el cambio de gobierno.Tras la revisión del listado de personas que recibían los apoyos de los programas asistenciales, detectaron al menos 20 mil beneficiarios “fantasma”, que no se presentaron para comprobar su existencia y condiciones en las que viven, señaló ante diputados el titular de la dependencia, Salvador Rizo Castelo.Durante la glosa del Primer Informe de Gobierno en el Congreso del Estado, el funcionario confirmó que del listado de 38 mil 280 personas que en 2012 recibieron subsidios, sólo revalidó sus datos cerca del 40% del total.Rizo Castelo agregó que en el proceso de entrega recepción, los exfuncionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Humano entregaron sólo documentos en elaborados en Excel, sin expedientes, y que por ello desde mayo de 2013 hasta enero pasado se realizó el proceso de verificación.Agregó que siguen a la espera de diez auditorías que realiza la Contraloría estatal a programas sociales.Rizo Castelo agregó que a su llegada a la dependencia encargada de los programas sociales no había controles, por lo que no descartó que algunos recursos hayan terminado en los bolsillos de algunos exfuncionarios; planteó que dependerá de la Contraloría y resultados que arrojen las auditorias si se confirma alguna irregularidad o desvío de recurso.Explicó que los recursos no ejercidos por los beneficiarios “fantasma” se orientarán a la capacitación y a programas de activación comunitaria.El secretario informó que ya está listo el padrón único de beneficiarios que será presentado por el Gobernador el próximo 25 de febrero; sostuvo que esta herramienta permitirá que cada una de las personas que reciba recursos públicos tenga un expediente para evitar duplicidad o abusos.

