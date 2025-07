Ven beneficio ambiental con el macrolibramiento

El volumen de gases contaminantes que le evitará a la Zona Metropolitana de Guadalajara el funcionamiento del macrolibramiento, sería suficiente para activar 30 días de contingencia ambiental, o para llenar de 2.76 veces el Estadio Jalisco, informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Estado de JaliscoLas primeras estimaciones hechas por la dependencia federal en este ámbito, señalan que este proyecto en marcha de 111 kilómetros que conectará con siete carreteras, y le permitirá a los automovilistas y transportistas de carga pesada no cruzar por la metrópoli cuando no lo requieran, hará que los citadinos dejen de respirar 131 millones 756 mil 240 kilogramos de dióxido de carbono por año, uno de los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI), causantes del cambio climático.Sin embargo, advierte Gustavo Durán, jefe de Supervisión Ambiental de SCT, es muy probable que el cálculo resulte sumamente limitado, y que la polución real que se eliminará de la ciudad sea ocho veces mayor, pues el cálculo se basó en un automóvil Toyota Camry 2008, que se inserta en el estándar de emisión de contaminantes, pero aún falta por calcular un aforo vehicular más ajustado a la realidad, con el autotransporte de carga pesada, la utilización de diesel, y otros factores (hay un estudio más profundo en proceso).En un encuentro con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Centro SCT Jalisco, con la presencia de su director, Bernardo Gutiérrez Navarro, expuso estos y otros datos acerca del Macrolibramiento, que fue definido por el funcionario federal como “la inversión privada más importante de este sexenio”, pues parte de una concesión que obliga al particular a destinar siete mil millones de pesos en su realización.

