"La corrupción es la causa de miseria de mucha gente": Sandoval Iñiguez

Durante la homilía de la misa de bienvenida de la Virgen de Zapopan a su máximo recinto, el cardenal Emérito, Juan Sandoval Íñiguez pidió a la patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara por los males sociales como la corrupción, la violencia, los divorcios, los abortos y los homicidios, males que dijo tienen como raíz la ausencia de Dios y un estado laico mal entendido al que criticó por no dejar las limosnas en paz.“La corrupción en todos los niveles de arriba a abajo, es la causa de tanta miseria de mucha gente, de los jóvenes que se levantan para irse a los cárteles desesperados de no encontrar ni estudio ni trabajo. La Violencia, las muertes que están sometiendo al país en sepulturas clandestinas por donde quiera. La corrupción es la causa de todo esto… es el estado laico mal entendido y la separación iglesia estado como si fueran dos poderes o dos reinos, separación iglesia y estado que no impiden que el estado se meta hasta en las limosnas, hasta ahí se mete el estado. ¿Pues no que separación? dejen las limosnas en paz”, sentenció.Sandoval Íñiguez en ausencia de su sucesor, Francisco Ortega quien se encuentra en El Vaticano en el Sínodo Extraordinario Episcopal, encabezó la peregrinación de la "Generala" y ofició la celebración eucarística, en cuya homilía también recordó que mientras hace algunos siglos se le rogaba a la Virgen por las pestes e inundaciones, hoy se le pide por enfermedades como el Sida y el cáncer, así como por las amenazas y "fuerzas ocultas" que atacan a las familias entre las que destacó el divorcio.La Virgen de Zapopan peregrinó por los templos del área metropolitana de Guadalajara durante 4 meses y 22 días y esta es la edición 280 de esta ancestral tradición.

