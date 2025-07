La esquina

La convivencia entre las bicicletas y el transporte motorizado es difícil cuando no se cuenta con una infraestructura vial que delimite las áreas de tránsito para cada uno. No es posible que las bicicletas se movilicen con seguridad en calles pensadas para autos. Lo bueno es que tras años de presión, la autoridad está dando pasos muy importantes al crear las zonas 30 e implementar el programa de Bici Pública. Esperemos que con estas medidas no haya más muertes qué lamentar.

