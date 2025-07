No hay voluntad para reducir nómina: Martínez Mora

No hay voluntad para realizar la necesaria reducción de la nómina en el Congreso del Estado. Asó lo aseguró el diputado Guillermo Martínez Mora quien indicó que la mayoría de los legisladores no se han mostrado dispuestos a la depuración pese a que el tema ha sido expresado en las diferentes fracciones parlamentarias.Martínez Mora manifestó que desde campañas políticas diversos actores han hablado de la urgencia por depurar administrativa y financieramente al Congreso del Estado, sin embargo, “en realidad no hay el convencimiento para tomar las decisiones que se requieren”.Recordó que el Pleno del Congreso ordenó al secretario general que procediera a la supresión de 150 plazas laborales y el funcionario remitió esa responsabilidad a la Junta de Coordinación Política, lo que ejemplifica la falta de voluntades."Se aprobó el disminuir 150 plazas, esto más las 60 a las que se inició procedimiento, pero nuevamente se le está mintiendo a la sociedad, porque realmente no existe un proyecto concreto, donde haya la voluntad de todos los partidos políticos, porque son ellos los que están frenando esta transformación y esta depuración en el Congreso", aseguró Martínez Mora.En contraparte dijo, los medios de comunicación continúan publicando notas donde se evidencia el exceso de nómina y los vicios permanentes del Poder Legislativo. Expresó que también se había mencionado la posibilidad de disminuir los elevados sueldos que se pagan a los empleados del Congreso local, y de homologarse con las percepciones del Poder Ejecutivo se alcanzaría un ahorro de más de 160 millones de pesos al año, pero tampoco se ha procedido en tal sentido.Martínez Mora señaló además que los sueldos en el legislativo están por encima de los que reciben los empleados del Gobierno del Estado, al tiempo que hizo hincapié en algunos ejemplos de trabajadores que perciben salarios incluso por encima de los 60 mil pesos y que no acuden a trabajar, dado que su estatus es de permiso, o están de vacaciones.Cabe señalar que hace un par de meses, el diputado acudió al edificio que se encuentra sobre avenida Juárez y también pudo constatar que la mayoría de los trabajadores que aparecían en la lista no acudían a trabajar; aseguró entonces que estaban siendo protegidos por los mismos diputados.

