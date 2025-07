Presentan Estrategia "Blindando la Niñez de Zapopan"

Con el propósito de generar un sistema de protección a la infancia, dirigido por sus padres o tutores, el DIF Zapopan arrancó la Estrategia Blindando la Niñez de Zapopan, que tiene como fin prevenir, detectar, intervenir y denunciar la violencia contra niños y niñas, tanto física, como psicológica y sexual. El evento fue presidido por el Presidente Municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro.

Desde hace un año DIF Zapopan trabajó en este proyecto, de acuerdo a su presidenta, Vania Citlalli de Dios de Robles; quien informó que a través de Blindando la Niñez de Zapopan, se beneficiarán 120 mil niños que estudian en las primarias públicas del municipio; ya 2 mil 500 profesores comenzaron a ser capacitados para brindar el acompañamiento necesario a los menores.

La presidenta señaló que la violencia sexual y el abuso, muchas veces son temas de los que se prefiere no hablar: “Es una realidad de la que no podemos ser indiferentes, voltear la cara, ya sea por miedo o porque no sepamos qué hacer”.

Agregó que de acuerdo a cifras de UNICEF, en México cada día 2 niños menores de 14 años mueren de manera violenta y 6 de cada 10 infantes sufren o han sufrido algún tipo de de violencia a lo largo de su vida. Lamentablemente el mayor índice de violencia se presenta en casa o en la escuela. Mientras que el 80 por ciento del abuso sexual fue cometido por un conocido o un familiar, y el principal problema es que los niños no lo cuentan a nadie, y el secreto puede permanecer hasta la edad adulta.

Explicó que la estrategia de divide en dos ejes, un libro que será entregado en todas la escuelas primarias de Zapopan, y a la par una campaña mediática que busca promover el buen trato y crear conciencia tanto en la prevención como en la denuncia al respecto, la cual se obtuvo de manera gratuita a través de la reconocida agencia Publicis México.

El material no es de tipo sexual, sino que contiene actividades dirigidas s niños entre 6 y 9 años, en donde el infante identifique conductas y situaciones de riesgo, para que aprendan a diferenciar entre caricias buenas y caricias malas. La autora de dicho proceso de Blindaje Emocional es la especialista Gabriela Porras Rangel..

En su mensaje, el Secretario de Educación del Estado, Francisco Ayón López, se refirió a la importancia de Blindando la Niñez de Zapopan: “Nuestros niños están expuestos a circunstancias a las que no siempre estamos capacitados para aportar, por tal motivo la Estrategia de Blindaje Emocional que el DIF Zapopan ha impulsado, es una respuesta a la conformación y al compromiso que esta institución mantiene con la comunidad a la que atiende”, dijo el funcionario.

Por su parte Lorena Arriga de Sandoval, presidenta del Sistema DIF Jalisco, señaló que según estadísticas de Averiguaciones de la Fiscalía Central, el 40 por ciento de los delitos cometidos contra los menores de edad, es el abuso sexual infantil, cifras que llaman la atención para pensar qué se puede hacer.

El evento contó con la presencia de Felipe Alvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, de José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia Jalisco y de Mariana Fernández Ramírez, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .