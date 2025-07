Clausuran a seis empresas que contaminaban laguna

Ante las inspecciones realizadas por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) y de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa), en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, se encontró a seis empresas que descargaban sus desechos sin tratar a la laguna de Cajititlán.Luego de la revisión, al menos 11 empresas tuvieron que ser infraccionadas y clausuradas, entre las que destaca el centro de acopio de leche Liconsa localizado en San Miguel Cuyutlán, debido a que realizaba sus descargas a la laguna de manera irregular.Como resultado de los trabajos realizados para poder sanear la laguna de Cajititlán, que presentaba un alto índice de contaminación, las autoridades federales, estatales y municipales, como primera medida se coordinaron para recorrer la laguna.

EL ACUERDO DE INSPECCIÓNComo resultado de los trabajos realizados para poder sanear la laguna de Cajititlán, que según los estudios presentaba un alto índice de contaminación, las autoridades federales, estatales y municipales, decidieron como primer medida realizar recorridos coordinados a lo largo del vaso lacustre, para poder detectar las empresas que realizaban descargas y que los mismos pescadores aseguraban se daban de manera continua.En la primera inspección arribaron al poblado de San Miguel Cuyutlán, e inspeccionaron el Centro de Acopio Liconsa S.A. de C.V., en el cual las autoridades descubrieron que sus descargas iban a dar directamente a la laguna; la empresa fue clausurada y se le infraccionó.

Posteriormente, el operativo llegó hasta dos empresas con razón social Su Pollo S.A. de C.V. dedicadas a la crianza de gallinas, la cuales fueron infraccionadas por no contar con licencia y un dictamen de ecología, situación que derivó en su clausura.La cuarta empresa de la razón social Su Pollo, que también fue clausurada e infraccionada por no contar con licencia y realizar descargas al canal, se localiza en San Lucas Evangelista.

La quinta empresa que se detecto realizaba descargas al drenaje sin permiso municipal, fue una que se dedica a la elaboración de dulces, caramelos y similares localiza en San Miguel Cuyutlán.

La sexta empresa es Avícola y Ganadera de Jalisco, S.A. de C.V localizada en Tlajomulco de Zúñiga y que según la inspección, no contaba con licencia para operar y realizaba descargas al canal.

OTRAS EN INVESTIGACIÓNOtras empresas que también fueron visitadas y se verifica la forma como manejan sus residuos y dónde son depositados, son una empresa de compra y venta de productos reciclables a nombre de Álvaro Ernesto Dávila Palomera, que no contaba con el permiso adecuado por lo que fue clausurada.La Destiladora de los Altos S.A. de C.V. y Embotelladora y Maquiladora de Tlajomulco S.A. de C.V., en donde se procesan bebidas alcohólicas, se les sancionó con una multa por no contar con licencia y un dictamen de ecología.Por los mismos casos se sancionó a las empresas Industrias Especializadas Dekken S.A. de C.V. y Asfaltos San Sebastián.Por otro lado se clausuró y sancionó a un Autobaño a nombre de Marcial López Guzmán y Chick Pollo, S.A. de C.V., por no contar con licencias y su dictamen de ecología.El operativo de las autoridades se presentó en la empresa a nombre de José Reyes Vera y José Luis González Zúñiga, donde realizan la inyección de plástico y Fundición y Troquelados, a la que se le sancionó por no contar con licencia y dictamen ecológico.

ANTECEDENTES

Luego de la muerte de millones de peces en la laguna de Cajititlán, autoridades estatales y municipales montaron mesas de trabajo con la intención de llegar al fondo de las causas que estaban provocando la contaminación en las aguas del vaso lacustre. Por ello lanzaron una alerta de contingencia que duró varias semanas.

Como resultado del diálogo por parte de las autoridades se determinó realizar inspecciones a las empresas que se localizan en las cercanías de la laguna para detectar a las que estuvieran contaminando de manera directa.

