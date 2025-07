Estudia Congreso criterios para supresión de plazas

Un criterio viable para la supresión de plazas en el Congreso del Estado es identificar a los trabajadores con licencia para que se sumen a la lista de las 150 plazas a suprimir, afirmó el coordinador de la bancada panista en el Legislativo, José Luis Munguía Cardona, quien señaló que en esa condición se encuentran al menos 25 trabajadores de la actual legislatura que según se sabe están trabajando en otro lugar.“Yo insisto que habrá que ver quiénes son los que tienen una licencia y que están trabajando en otro lugar, que tienen dos plazas incluso hay personas, o quienes estén ganando más de 40 mil pesos y que no estén desquitando con su trabajo ese salario”, dijo.El líder de los panistas en el Congreso, añadió que no se podría suprimir la plaza a los 219 trabajadores basificados en la Legislatura, toda vez que hay quien sí trabaja, por lo que se pronunció por hacer una lista que les permita decidir quién de ellos amerita que se suprima su plaza y sustentar así jurídicamente cada caso para que por otra parte, esto no desencadene un problema por pago de finiquitos, salarios caídos o reinstalaciones.“Tendremos que estar viendo los criterios, sabíamos que había un listado de los famosos 89 y que estos se desprendían de los 219 de bases irregulares, pero creo que no podemos agarrar este criterio por igual”, indicó.Además de los trabajadores con licencia que tienen otro empleo, dijo que también se podrían suprimir las plazas de aquellos trabajadores que están percibiendo un salario mayor al que se establece en su nombramiento. Afirmó que no hay un número de plazas a “sacrificar” por cada fracción parlamentaria, por lo que aseguró no es un asunto que se esté politizando.

