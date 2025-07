Arranca la SSJ plan de invierno

Dio inicio el programa de Plan de Invierno 2014-2015 de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), el cual comprende del 21 de octubre al 20 de marzo de 2015.

El jefe del departamento de Medicina Preventiva, Alberto Ocampo Chavarría detalló que dentro de las actividades de promoción de la salud destacan el reforzamiento de la difusión de medidas preventivas en el hogar, aprovechando el área de espera de la consulta externa en “horas pico” en todos los hospitales de primer contacto, segundo y tercer nivel de atención e institutos.Como parte de esta plan, también se hará la promoción de los estilos de vida saludable en relación a la lactancia materna en los menores de seis meses, el consumo de frutas y verduras que contengan vitaminas tanto C como D —importantes para la prevención de enfermedades respiratorias—, así como beber abundantes líquidos en relación a la hidratación de las personas.El coordinador del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, Edgar Saúl Chávez Tejeda, precisó que trabajan para que en todas las unidades tengan el abasto garantizado de todos los insumos para la atención, en específico de medicamentos, antibióticos, analgésicos, antipiréticos, sobres de Vida Suero Oral y los productos biológicos: “Insistir a la población para que se vacune contra el virus de la influenza, con el objeto de prevenir dicha enfermedad. Se tiene disponible un poco más de un millón y medio de dosis en todo el sector”.

Para aplicar la vacuna contra la influenza se tiene un total de 1 millón 200 mil dosis

La Secretaría de Salud Jalisco recomienda:Abrígate bien y evita los cambios bruscos de temperatura, así como asistir a sitios concurridos donde haya aglomeraciones para no contagiarte.Procura no fumar y no acudas a lugares donde lo hacen.Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, particularmente al llegar a casa y después de saludar a personas enfermas.Consume alimentos naturales ricos en vitaminas A y C, como limón, naranja, lima, mandarina, guayaba y zanahoria, así como verduras de hoja verde oscura, para mantener en buen estado el sistema inmunológico.Ventilar diariamente la casa para que el aire se renueve.Consume abundantes líquidos, como agua o jugos naturales, para mantener una buena humedad en tu cuerpo.No te automediques ante los primeros signos de enfermedad.

