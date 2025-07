“Policía en transporte no garantiza seguridad”

No existen antecedentes que sustenten la petición hecha por los transportistas de la zona metropolitana de Guadalajara, quienes piden que en cada una de las unidades que circulan por la urbe se encuentre un elemento de la policía, consideró el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla."Yo realmente creo que sí hay problemas de seguridad que hay que atender, pero no veo que la estrategia de seguridad en ninguna parte del mundo sea poner una agente de seguridad por transporte. Yo creo que más bien deben de utilizarse otros métodos que permiten hacer eficaz la presencia de la seguridad en la ciudad y en el estado", dijo.Agregó que en materia de seguridad tanto las autoridades del gobierno del estado como de los diversos municipios han implementado acciones que sí han sido benéficas, aunque también reconoció que esta incidencia delictiva también ha pegado a la Universidad de Guadalajara.Bravo Padilla indicó que de momento, no se han tenido más puntos rojos o sitios críticos de inseguridad fuera de los que ya se han denunciado en ocasiones pasadas, aspecto que puede considerarse como que no se ha tenido un incremento de la falta de seguridad.El rector general de la UdeG también se refirió al caso de la estudiante de la preparatoria número 10 que falleció luego de que una unidad del transporte público la arrollara, junto con otros compañeros más, cuando esperaban el camión en una parada.Indicó que si los transportistas no han querido pagar la indemnización a la familia bajo el argumento de que la casa de estudios está haciendo las gestiones, entonces los camioneros buscan un argumento para evadir su responsabilidad, pues la UdeG únicamente está acompañando legalmente a los deudos.

Descarta paro de labores solidario

La UdeG no tiene programado realizar un paro de labores en solidaridad por los alumnos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, pues la casa de estudios ya ha expresado su postura, indicó el rector general.Recordó que desde el organismo de la casa de estudios se tomó la determinación de emitir un desplegado mediante el cual se fijó el rechazo generalizado de la casa de estudios."La UdeG ya ha fijado su postura, el Consejo General Universitario ha emitido un pronunciamiento. Desde la semana pasada fue publicado en todos los medios y es evidentemente una condena a la actitud criminal que al menos tiene seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos. La Universidad de Guadalajara no puede soslayar acontecimientos de tal gravedad", dijo.El rector general también mencionó que esta petición de fijar un posicionamiento público provino desde la representación que tienen los estudiantes en el Consejo General Universitario, y aunque insistió en que no se tiene programado ningún paro, enfatizó que también se pueden escuchar todas las propuestas."Nosotros tenemos en todo momento diálogo, tanto con académicos como con estudiantes, y si ellos deciden expresarse, siempre han contado con todo el respeto de la institución", concluyó.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .