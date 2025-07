Realizará Guadalajara primer festival canino

Con el fin de mejorar la convivencia entre el dueño y su mascota, se llevará a cabo el Primer Festival Canino en Guadalajara, del 17 al 19 de octubre, en el Parque Extremo, ubicado en Avenida Circunvalación y Normalistas.Juan Carlos Vázquez Becerra, secretario del Medio Ambiente y Ecología, informó que en este festival se realizará un concurso denominado “El Rey del Parque”, para premiar a las mejores mascotas en tres categorías: belleza, disfraz y mejores gracias. Además habrá capacitación y concientización sobre el cuidado y atención para las mascotas, así como espectáculos culturales y recreativos.Viridiana Flores Madrigal, directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, resaltó que estas actividades buscan concientizar a las personas sobre el no maltrato a los animales.“Las mascotas no son juguetes de peluche ni objetos de regalo que a los meses que crecen se les quite lo bonito y entonces la familia ya no quiere entenderse de ellos, una mascota requiere mucho más que las ganas de tenerlos en casa”.Agregó que para reforzar el mensaje, se presentará una obra de teatro sobre el maltrato animal, y tres foros culturales que hablan del cuidado animal, de la alimentación y tips para que la gente tenga un mejor entendimiento con su mascota.Otro de los atractivos, es que se hará el lanzamiento del Cinema Can, que consiste en la proyección al aire libre de películas para los amantes de los perros, con palomitas gratis para los dueños, pero también croquetas para sus animales.Por su parte, Sergio González Alcántara, director de Centro de Control Animal indicó que estos días ofrecerá vacunación y esterilización a perros y gatos de manera gratuita, así como exhibiciones de adiestramiento canino.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .