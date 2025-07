Advierten aumento de embarazos en niñas

Como alarmantes calificó la fracción edilicia del PAN en Guadalajara, las modificaciones a la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se discute en el Congreso de la Unión, advirtió la regidora Maribel Alfeirán Ruiz, quien señaló que se está queriendo dotar de derechos a los menores de edad que no existen siquiera en la Carta Magna.Uno de los principales artículos es el 50 que establece que el Estado deberá proporcionar asesoría y orientación a este grupo de población para el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos, lo que la regidora albiazul consideró delicado por el riesgo de que pudieran incrementarse los embarazaos no deseados.“Lo grueso del libro de Ciencias Naturales es Salud Reproductiva, no es algo nuevo, esto ya viene desde hace muchos años dándose, una educación sexual a niñas, niños en la primeria, pero si ahora además de darles eso, les vamos a decir que tienen los derechos sexuales y reproductivos a niñas, niños y adolescentes y los vamos a orientar para que puedan ejercerlos, lo único que vamos a conseguir es un aumento de niñas madres”.Lo anterior dijo la panista, obliga a que con carácter de urgente entre el PAN en la Cámara de Diputados y Senadores a pronunciarse en contra de la aprobación de la Ley. Además de que, estas modificaciones forman parte de la primera iniciativa que, con carácter preferente, envió a finales de septiembre pasado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto al legislativo.“Queremos en calidad de urgente pedirle a los diputados no sólo del Partido Acción Nacional, sino de todos los partidos que tomen en cuenta las posturas que la sociedad ha manifestado a lo largo de todos estos días”.No obstante, aceptó que la ley cuenta con aspectos relevantes como la protección de la niñez y el apoyo a la población infantil migrante no acompañada, así como acciones contra la violencia intrafamiliar, entre otros aspectos.Tras puntualizar que la ley contempla a los niños y las niñas entre la edad de 5 a los 12 años, la regidora consideró inadecuado orientar y asesorarlos en sus derechos sexuales y reproductivos si físicamente a esa edad no han alcanzado la madurez física ni psicológica para desenvolverse en el terreno sexual.“Y lo que tenemos que cuidar es que esas niñas o niños no sean violados… el cuestionamiento es porqué se inventan, apoyados en una serie de grupos… que tienen una postura en la que parece que la única actividad que vale la pena regular en este país es la sexualidad y que están queriendo cambiar el sentido del principio rector de la Ley que es el interés superior de la niñez”.Además del artículo 50 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, precisó que el artículo 58 señala promover la educación sexual integral que le permitan competencias al niño, niña y adolescente ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, lo que la llevó a cuestionar “a esta edad, antes de los 12 años, cuáles son sus derechos sexuales, cuáles son sus derechos reproductivos?Señaló que existen otros problemas de mayor impacto para la niñez en México como el sobrepeso y la obesidad o el turismo sexual infantil, lo que no está planteado en la mencionada ley.“Esto no es otra cosa más que seguir esa política y esa cultura de género que se viene implementando desde hace mucho tiempo y que teniendo puntos muy positivos… tiene otros puntos muy negativos como este. Si realmente el Congreso quiere aprobar una ley que tenga como principio rector el interés superior de la niñez, debe de quitar estas cosas que tiene como principio rector el interés superior de la cultura de género”.LO DIJO:“Hay problemas más preocupantes por resolver a favor de la niñez como lo son el asunto del sobre peso y la obesidad así como el turismo sexual infantil” Maribel Alfeirán, regidora del PAN en Guadalajara.

