Cirqueros logran dialogar con diputados tras manifestación

El ambiente circense puso de cabeza el centro tapatío, con una manifestación de cuatro horas. Administradores de Circos con Animales, trabajadores y fans exigieron a diputados del Congreso Local su derecho a audiencia. Tras realizar un plantón en el Palacio Legislativo, los diputados encargados de recibirlos fueron Jaime Prieto (PRI), Trinidad Padilla (PRI) y Jesús Palos Vaca (PVE).Armando Gaona, Coordinador de Enlace Jurídico y Legislativo del Frente por la Defensa del Circo con Animales, afirmó que llegaron a varios acuerdos.“El Diputado Jaime Prieto va a terminar sus Foros de Consulta sobre la Ley de Maltrato Animal para pasar a la siguiente etapa que es armar la iniciativa que presentará al Congreso. Nos prometieron tomar en cuenta nuestra postura que será regulación y no prohibición a los Circos con Animales. Que se nos certifique a nuestros Circos que no maltratan animales, que se excluya el hostigamiento de los empresarios que si cumplimos con las regulaciones. Se denuncie y castigue a los que no estén haciendo lo correcto”, detalló.También explicó que el Diputado se comprometió a presentarles la iniciativa antes de presentarla y a incluir sugerencias sobre el cuidado animal.cr

