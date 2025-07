Cirqueros y diputados locales logran acuerdos

El ambiente circense puso de cabeza el centro tapatío, con una manifestación de cuatro horas. Administradores de Circos con Animales, trabajadores y fans exigieron a diputados del Congreso Local su derecho a audiencia; tras realizar un plantón en el Palacio Legislativo, los diputados encargados de recibirlos fueron Jaime Prieto (PRI), Trinidad Padilla (PRI) y Jesús Palos Vaca (PVE).Armando Gaona, coordinador de Enlace Jurídico y Legislativo del Frente por la Defensa del Circo con Animales, afirmó que llegaron a varios acuerdos, también explicó que el diputado se comprometió a presentarles la iniciativa antes de presentarla y a incluir sugerencias sobre el cuidado animal.La manifestación inicio a las 11:10 horas en las instalaciones del Circo Unión ubicado en su terreno de la Glorieta de la Normal, convocó a cerca de 300 personas. El grupo más aplaudido y seguido fue el del Circo Rolex que contaba con su estrella principal Francesco que se la pasó cantando y realizando acrobacias junto con sus compañeros.“Yo nací y he crecido bajo la carpa de un circo, soy un artista que ha hecho su carrera trabajando con animales y no hemos maltratado, sí hay circos que no tratan bien a sus animales, lo justo es que vayan contra esos.El Circo Rolex invierte a la semana un promedio de 50 mil pesos en alimentos para sus animales, tienen desde tigres, una elefanta, camellos y caballos que están valuados cada uno hasta en 80 mil pesos.Cerca de tres horas las avenidas 16 de Septiembre e Hidalgo fueron bloqueadas por los manifestantes que repartían volantes patrocinados por la Unión Nacional de Empresarios de Circos, con frases como que decían: “En el Circo, ni somos 3, ni estamos tristes”.El diputado Jaime Prieto confirmó que en los Foros que se han realizado hasta el momento las posturas son muy diferentes dependiendo de la zona geográfica en la que se realizan. Pero que la decisión final se tomará alejada de intereses políticos o de grupos.“Una decisión de ese tipo sí repercute en contra de sus taquillas, el trabajo que estoy realizando es más bien a favor de los animales”.EL DATOEn México hay un promedio de 30 mil personas que dependen de los Circos con Animales.La taquilla ha caído del 50 al 70%.Cerraron sus puertas El Circo Atayde y El Circo Hermanos Vázquez“El circo mexicano es del pueblo, el rico se va a las Vegas”: Mickey Rolex

ACUERDOS1.- El diputado Jaime Prieto va a terminar sus Foros de Consulta sobre la Ley de Maltrato Animal para pasar a la siguiente etapa que es armar la iniciativa que presentará al Congreso.2.- Nos prometieron tomar en cuenta nuestra postura que será regulación y no prohibición los Circos con Animales.3.- Que se nos certifique a nuestros Circos que no maltratan a animales4.- Que se excluya el hostigamiento de los empresarios que si cumplimos con las regulaciones.5.- Se denuncie y castigue a los que no lo estén haciendo lo correcto.

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .